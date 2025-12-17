مصرع خفير نظامي أسفل عجلات قطار بالبحيرة

لقي خفير نظامي مصرعه، اليوم الأربعاء، بعدما صدمه قطار ركاب على خط "القاهرة – الإسكندرية" أثناء عبوره مزلقان القناوية، بدائرة مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد عمارة مدير أمن البحيرة، بلاغًا من مأمور قسم شرطة السكة الحديد بدمنهور يفيد بوقوع حادث اصطدام القطار بأحد الأشخاص ووفاته في الحال.

انتقلت قوة من الشرطة لموقع الحادث، وجرى الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مستشفى أبو حمص المركزي، وبالفحص تبين وفاة "محمد حسن عبد الحميد عبد الغني" ٤٩ عامًا، مقيم قرية أبو الخزر دائرة المركز، ويعمل خفيرًا نظاميًا.

بسؤال شهود العيان قرروا أن المجني عليه كان يعبر مزلقان السكة الحديد بالتزامن مع قدوم القطار فاصطدم به مما تسبب في إصابته التي أودت بحياته.

جرى التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حمص، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم.