كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إلزام طلاب الصف الثالث الإعدادي بسداد رسوم التقدم لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026 إلكترونيًا، وذلك في إطار الاستعداد لانطلاق اختبارات نهاية الفصل الأول.

وأوضحت الوزارة أن قيمة رسوم دخول امتحانات الصف الثالث الإعدادي تبلغ 158 جنيهًا، مؤكدة أن سداد المبلغ شرط أساسي للتقدم للاختبارات المقررة خلال الفصل الدراسي الأول.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من المقرر أن تبدأ يوم 17 يناير المقبل، وتستمر حتى 22 يناير من الشهر نفسه، وفق الجداول التي تعتمدها المديريات التعليمية بكل محافظة.

وأكدت الوزارة أن سداد رسوم امتحانات الصف الثالث الإعدادي يتم من خلال القنوات المعتمدة، والتي تشمل مكاتب البريد المصري، إلى جانب عدد من الخدمات والمنافذ المتعاقد معها، وفي مقدمتها خدمة فوري.

