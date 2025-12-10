ترامب: صادرنا للتو ناقلة نفط قرب سواحل فنزويلا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن الجيش الأمريكي صادر للتو ناقلة نفط ضخمة على سواحل فنزويلا.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن البحرية الأمريكية احتجزت ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا.

وأوضحت مصادر لوكالة "بلومبيرج"، أن ناقلة النفط المحتجزة تخضع لعقوبات، معتبرة أن الاستيلاء على الناقلة تصعيدا كبيرا في التوترات بين واشنطن وكاراكاس.

ومنذ مطلع سبتمبر الماضي، يشن الجيش الأمريكي ضربات ضد قوارب يزعم استخدامها في تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.

ومنذ ذلك الحين نشرت وزارة الدفاع الأمريكية آلاف الجنود وقطعا بحرية بما في ذلك حاملة الطائرات "جيرالد فورد" وغواصة نووية في منطقة البحر الكاريبي قبالة سواحل فنزويلا.

ويواصل الرئيس الأمريكي، التهديد بتنفيذ غزو بري للدولة اللاتينية والإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي يتهمه بالمسؤولية عن عمليات تهريب المخدرات وأفراد العصابات إلى الولايات المتحدة.