إعلان

أول تعليق من مدبولي على غرق مركب الهجرة غير الشرعية

كتب-عمرو صالح:

04:11 م 17/12/2025

الدكتور مصطفى مدبولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على واقعة غرق مركب الهجرة غير الشرعية الذي أدى لوقوع عدد من الضحايا.

وقال مدبولي خلال كلمته بمؤتمر صحفي اليوم إن الدولة نجحت في التصدي للهجرة الغير الشرعية طوال السنوات الماضية من خلال سن قوانيين وتشريعات من شأنها أن تتصدى للمهاجرين بشكل غير شرعي موضحا أن مراكب الهجرة غير الشرعية التي تنطلق لأوروبا عبر الحدود البحرية لدول الجوار وليست مصر.

وأكد مدبولي أن الحكومة تصدت بكل حزم لسماسرة الهجرة غير الشرعية مشددا على أن الدولة لن تسمح بخروج أي مراكب عبر حدودها بشكل غير شرعي.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس.. الأرصاد: أمطار وسيول على هذه المناطق الآن

انتخابات الإعادة.. إليك عدد المقاعد التي حصلت عليها الأحزاب والمتنافس عليها

هذا المحتوى من

Manal el Alem

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور مصطفى مدبولي غرق مركب الهجرة غير الشرعية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من القضاء ضد الفنان محمد رمضان بسبب أغنية "رقم واحد يا أنصاص"
عملية جراحية منعتها من الهرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة نيفين مندور
الصور الأولى لموقع حريق شقة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية
حريق مفاجئ ودخان قاتل.. جار نيفين مندور يكشف تفاصيل مصرعها بالإسكندرية
وفاة الفنانة نيفين مندور عن عمر يناهز 53 عامًا
"اللي مات كان قاعد على البحر".. تفاصيل صادمة عن حادث كورنيش الإسكندرية- فيديو وصور