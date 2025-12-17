أول تعليق من مدبولي على غرق مركب الهجرة غير الشرعية

علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على واقعة غرق مركب الهجرة غير الشرعية الذي أدى لوقوع عدد من الضحايا.

وقال مدبولي خلال كلمته بمؤتمر صحفي اليوم إن الدولة نجحت في التصدي للهجرة الغير الشرعية طوال السنوات الماضية من خلال سن قوانيين وتشريعات من شأنها أن تتصدى للمهاجرين بشكل غير شرعي موضحا أن مراكب الهجرة غير الشرعية التي تنطلق لأوروبا عبر الحدود البحرية لدول الجوار وليست مصر.

وأكد مدبولي أن الحكومة تصدت بكل حزم لسماسرة الهجرة غير الشرعية مشددا على أن الدولة لن تسمح بخروج أي مراكب عبر حدودها بشكل غير شرعي.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس.. الأرصاد: أمطار وسيول على هذه المناطق الآن

انتخابات الإعادة.. إليك عدد المقاعد التي حصلت عليها الأحزاب والمتنافس عليها