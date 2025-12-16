أمريكا: مقتل 8 أشخاص في غارات استهدفت قوارب مشتبها بها لتهريب مخدرات

واشنطن- (د ب أ)

قال الجيش الأمريكي إنه نفذ ثلاث غارات جديدة استهدفت قوارب يشتبه في أنها تقوم بتهريب المخدرات، وذلك في المياه الدولية شرقي المحيط الهادئ، يوم الاثنين، ما أسفر عن مقتل 8 رجال.

وقالت القيادة الجنوبية للقوات الأمريكية في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إن القوارب كانت تنقل مخدرات على طول طرق تهريب معروفة.

ويتعذر التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل.

ووفقًا للقيادة الجنوبية للقوات الأمريكية ، قُتل ثلاثة رجال في الغارة الأولى، واثنان في الثانية، وثلاثة في الثالثة.

ونشر الجيش مقاطع مصورة بالفيديو جوية قصيرة قال إنها تُظهر الهجمات، حيث يبدو إصابة كل قارب بصاروخ واحد.

ومنذ سبتمبر/أيلول الماضي، استهدفت القوات الأمريكية بشكل متكرر قوارب في البحر الكاريبي وشرقي المحيط الهادئ قالت إنها كانت تحمل مخدرات، استنادا على تقييمات استخباراتية.

ولم يقدم الجيش بشكل علني أدلة لإثبات هذه المزاعم.

وتشير حسابات وسائل الإعلام الأمريكية إلى مقتل أكثر من 90 شخصًا في مثل هذه العمليات حتى الآن.

ووصفت الإدارة الأمريكية القتلى بأنهم مهربو مخدرات و"إرهابيون".

وقد تعرضت هذه الغارات لانتقادات حادة.

وقال خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن العمليات ربما تنتهك القانون الدولي، ووصفتها بأنها عمليات قتل غير قانونية، وخارج نطاق القضاء.