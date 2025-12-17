إعلان

بعد اللوفر.. الداخلية الفرنسية تعلن سرقة ملفات حساسة إثر هجوم سيبراني

كتب : مصراوي

03:51 م 17/12/2025

وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز

(أ ش أ)


كشف وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، اليوم الأربعاء أن هجوما إلكترونيا استهدف وزارة الداخلية الأسبوع الماضي، مؤكدا أن عشرات من الملفات السرية تم الوصول إليها.

وقال نونيز، في تصريحات له اليوم، "نتحدث هنا عن ملايين البيانات.. لقد تعرضنا لاختراق نفذه فردا أو مجموعة من الأفراد، تمكنوا من الوصول إلى أنظمة معلوماتنا عبر حسابات البريد الإلكتروني للوزارة، واستخرجوا كلمات المرور من البريد الإلكتروني".

وأضاف لوران نونيز أن عشرات من الملفات السرية التابعة لوزارة الداخلية تمت سرقتها من قبل "مجموعة من الأفراد" عقب اختراق خبيث قبل بضعة أيام.

وصرح وزير الداخلية بأنه تم الاطلاع على "عدد من الملفات المهمة بالنسبة لنا"، ولا سيما ملفات السوابق الجنائية (TAJ) وملفات الأشخاص المطلوبين (FPR).

وتابع: "لا نعرف حتى الآن حجم الاختراق، ولا نعرف البيانات التي تم استخراجها" إلا أنه أوضح أن حتى الآن، تم استخراج بضع عشرات من الملفات من النظام.

هذا وقد ادعى الجمعة الماضية قراصنة إلكترونيون أنهم تمكنوا من الوصول إلى بيانات 16.4 مليون مواطن فرنسي موجودة في ملفات الشرطة.

وأعلن من جانبه وزير الداخلية، الجمعة، فتح تحقيق بعد أن تعرضت حسابات البريد الإلكتروني للوزارة لهجوم سيبراني، وقال "كان هناك هجوم سيبراني، و تمكن أحد المهاجمين من الوصول إلى عدد من الملفات".

يذكر أن متحف اللوفر الفرنسي قد تعرض لعملية سطو مسلح في 19 أكتوبر 2025 استهدفت "قاعة أبولو"، حيث تنكر اللصوص في زي عمال صيانة واستخدموا رافعة لاقتحام نافذة علوية، وخلال أقل من 7 دقائق، تمكنوا من سرقة 8 قطع لا تُقدر بثمن من مجوهرات التاج الفرنسي (مجموعة الإمبراطورة ماري لويز وأوجيني)، بقيمة تجاوزت 100 مليون دولار.

لوران نونيز الداخلية الفرنسية سرقة ملفات حساسة هجوم سيبراني

