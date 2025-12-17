"ظل الإمام".. رواية جديدة للكاتبة الصحفية نهلة النمر

صدرت حديثًا رواية تحمل اسم "ظل الإمام" للكاتبة الصحفية نهلة النمر في عمل أدبي يجمع بين الخيال الروحاني والنبض الإنساني.

وتدور أحداث الرواية في أجواء خيالية مستوحاة من وقائع حقيقية، فيعيش أبطالها بين بشر مفعمين بالنور والسكينة، وتتشكل حكايتهم تحت ظلال الهيبة الروحية. وبحسب وصف الكاتبة فالرواية ليست سيرة تاريخية، بل نص أدبي ينتمي إلى ما يمكن تسميته بـ"الخيال الروحي"، فتمتزج التأملات الإيمانية بقصة حب خجولة بين بطلي الرواية، سرعان ما تتلاشى ملامحها أمام حقيقة أكبر منهما؛ نور العشق الإلهي وبين نداء القلب الإنساني ونداء المحبة الخالصة لله، تبدأ رحلة تتجاوز العالم المحسوس إلى عوالم الروح، فتتشكل الرواية كمسار للتجربة الصوفية داخل عالم سردي مشوق.

وعن الرواية؛ قال علي عبد الحميد، مدير دار نشر مركز الحضارة للتنمية الثقافية:"ظل الإمام تشع نورًا، وتمنح القارئ حالة فريدة من الصفاء، وكأنّه يعيش أحداثها لحظة بلحظة".

بينما قال الروائي ناصر عراق:"الخبرة الروائية في هذا العمل واضحة، وأسلوب نهلة النمر يتميز بعذوبة ورشاقة تستدعي الانتباه".

رواية "ظل الإمام"هي العمل الأدبي الأول للكاتبة نهلة النمر، صدرت حديثًا عن دار نشر مركز الحضارة للتنمية الثقافية وتُطرح حاليًا في المكتبات، على أن تُشارك في الدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولي للكتاب.