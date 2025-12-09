غارتان أمريكيتان تستهدفان عناصر من تنظيم القاعدة في مأرب باليمن



وكالات

استهدفت غارتين أمريكيتين في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عناصر من تنظيم القاعدة في محافظة مأرب.

ولم يتضح على الفور حجم الخسائر الناجمة عن الغارتين، أو الشخصيات التي استهدفتهما.

كانت مصادر أمنية يمنية، قد أفادت آخر الشهر الماضي، باغتيال القيادي في تنظيم القاعدة منير الأهدل المكنى بـ"أبي الهيجاء الحديدي"، جرّاء غارة نفذتها طائرة أمريكية مسيّرة استهدفت دراجة نارية كان يستقلها في منطقة الحصون بوادي عبيدة بمحافظة مأرب، ما أدى إلى وفاته ومرافقه على الفور.

وبحسب مصدر أمني، فقد أسفرت الغارة عن مقتل المسؤول العسكري للتنظيم في اليمن "الأهدل" ومرافقه، موضحا أن الأهدل يعد من أبرز قادة الصف الميداني، وكان المسؤول عن أغلب عمليات التنظيم في شبوة وأبين خلال السنوات الماضية.

جاءت الضربة في إطار سلسلة استهدافات تنفذها الطائرات الأمريكية المسيّرة ضد عناصر وقيادات التنظيم الإرهابي في مناطق مأرب وشبوة وأبين.

ويتركز انتشار تنظيم القاعدة في محافظات مأرب والبيضاء ومناطق في شبوة وأبين، ويتعرض بشكل متواصل لضربات من القوات الأمنية المحلية والطيران الأمريكي المسيّر، وفقا لسكاي نيوز.