ترحيل المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة بالإسكندرية إلى سجن برج العرب

نقلت مأمورية من مديرية أمن الإسكندرية، الجنايني المتهم بهتك عرض والاعتداء جنسياً على تلاميذ برياض الأطفال بمدرسة دولية بمنطقة المندرة إلى سجن برج العرب، بعد صدور قرار بإحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية.

كانت محكمة جنايات الإسكندرية قررت إحالة أوراق المتهم «س.خ.ر»، عامل الخدمات بمدرسة دولية شهيرة بمنطقة المندرة، إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه وتحديد جلسة 1 فبراير 2026 للنطق بالحكم.

تفاصيل القضية

تعود وقائع القضية رقم 27965 لسنة 2025 جنايات ثان المنتزه، والمقيدة برقم 4066 لسنة 2025 كلي المنتزه، إلى بلاغات تقدم بها أولياء أمور خمسة أطفال، بينهم ثلاث فتيات وولدان من مواليد عام 2020، تفيد بتعرضهم لاعتداءات داخل غرفة جانبية بحديقة المدرسة، حيث استغل المتهم عمله كعامل خدمات لاستدراجهم موهمًا إياهم باللهو، ثم ارتكب أفعالًا تمثل انتهاكًا جسيمًا لسلامتهم الجسدية.

حالة عاجلة وتهم مشددة

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهمتي الخطف بطريق التحايل المقترنة بجناية هتك العرض، مع توافر ظروف مشددة، استنادًا إلى نصوص المواد 267/2، 268، 290/1، 3، 4 من قانون العقوبات، والمادتين 2 و116 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

