بـ 90.5 مليون دولار.. أمريكا توافق على بيع مركبات تكتيكية إلى لبنان

كتب : مصراوي

10:50 م 05/12/2025

وزارة الدفاع الأمريكية

وكالات

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لمركبات تكتيكية إلى لبنان.

وأوضحت البنتاجون، في بيان لها اليوم الجمعة، أن الخارجية الأمريكية وافقت على بيع محتمل لمركبات متوسطة إم1085إيه2 وإم1078إيه2 وعتاد ذي صلة إلى لبنان بتكلفة تقديرية 90.5 مليون دولار.

وفي سياق منفصل، قال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، إن الرئيس اللبناني جوزاف عون أبلغ وفد مجلس الأمن الدولي بأن هدف التفاوض مع إسرائيل وقف الاعتداءات.

وأوضح مرقص في تصريحات إعلامية، أن الرئيس اللبناني طرح على وفد مجلس الأمن إمكانية بقاء جنود من اليونيفيل في جنوب لبنان.

وأكد وزير الإعلام اللبناني، أن هناك تشجيع من قبل الحكومة للجيش اللبناني على المضي قدما في حصر السلاح.

وذكر وزير الإعلام اللبناني، أن هدف بيروت أن ينتهي الجيش من حصر السلاح في نهاية العام للانتقال للمرحلة التالية.

وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون بيع مركبات تكتيكية إلى لبنان وزارة الخارجية الأمريكية وزير الإعلام اللبناني بول مرقص

