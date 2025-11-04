كتب- محمود الطوخي

أشادت السفارة الدنماركية بالقاهرة في بيان، الثلاثاء، بالترحاب الذي لاقته ملكة الدنمارك ماري إليزابيث دونالدسون خلال زيارتها إلى مصر أثناء حضورها احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير.

وقالت السفارة في بيان على حسابها بموقع "فيسبوك" "ما زلنا نشعر بالحماس بعد الزيارة الملكية! من الصعب تصديق أن جلالة الملكة ماري كانت هنا قبل أيام قليلة فقط، في مقر إقامة السفير الدنماركي - تقف على الشرفة المطلة على الزمالك الجميلة – لحظة سنظل نعتز بها دائمًا".

وأضافت: "لقد تأثرنا بعمق بالدفء والمحبة التي أظهرها المصريون لجلالتها خلال الزيارة، وهي محبة يقابلها حب الدنماركيين لمصر وثقافتها وشعبها. نتطلع إلى اليوم الذي نرحب فيه مجددًا بجلالة الملكة والعائلة الملكية في مصر قريبًا"

ونشرت السفارة صورا للملكة ماري خلال تواجدها في مبنى السفارة بمنطقة الزمالك ولقائها بعدد من الشخصيات العامة المصرية.

وانتشرت صور للملكة ماري خلال تأملها قناع الملك توت عنخ آمون، بنظرات ذهول خلال زيارتها إلى المتحف المصري الكبير.