سوريا: إصابة عنصر أمن في هجوم لقوات "قسد" على حاجز أمني في حلب

أصيب عنصر من قوى الأمن الداخلي السوري، اليوم الجمعة، جراء هجوم لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" استهدف حاجزاً لوزارة الداخلية السورية في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب.

واتهم قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب، العقيد محمد عبد الغني، إن قوات "قسد" بتسجيلها خرق جديد للاتفاقات المبرمة، قائلا:"أقدمت قناصة ميليشيا قسد المنتشرة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب على استهداف أحد حواجز وزارة الداخلية، أثناء قيام عناصر الحاجز بمهامهم في تنظيم حركة دخول وخروج المدنيين".

قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب، العقيد محمد عبد الغني:



وأكد قائد الأمن الداخلي، أن هذا الاعتداء، أسفر عن إصابة أحد العناصر الأمنية بجروح، حيث جرى إسعافه على الفور ونقله إلى أحد المراكز الطبية لتلقي العلاج اللازم.

وأشار عبد الغني إلى أنه تم التعامل مع مصادر النيران وفق القواعد العسكرية المعتمدة، فيما جرى إسعاف الجريح ونقله لتلقي العلاج.

ووجه قائد الأمن الداخلي تحذيرا لقوات "قسد" في الحيين، مؤكداً أن استمرارها في خرق الهدن والاعتداء على النقاط الأمنية "سيقابل باتخاذ الإجراءات اللازمة"، مع تحميلها المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد أو تداعيات تنتج عن هذه الانتهاكات.

وأكد عبد الغني أن الدولة السورية تواصل جهودها للحفاظ على التهدئة وحماية المدنيين، في إطار مسؤولياتها عن حفظ الأمن في المحافظة.