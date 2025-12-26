إعلان

"إيبوه نوح".. شاب غاني يدعي النبوة ويبني سفينة للنجاة من الطوفان

كتب-عبدالله محمود:

09:09 م 26/12/2025
تحول شاب غاني في الثلاثين من عمره إلى محور جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره المتكرر في مقاطع فيديو يزعم فيها امتلاكه رسالة إلهية تنذر بطوفان عالمي وشيك وبدئه في بناء سفينة كبيرة للنجاة من الكارثة القادم.

ويطلق الشاب على نفسه اسم "إيبوه نوح"، بينما يعرف اسمه الحقيقي بإيبو جيسوس، إذ يزعم أنه تلقى أوامر مباشرة من الله تطالبه بتكرار تجربة النبي نوح وبناء سفن خشبية لإنقاذ البشر والحيوانات من كارثة كونية، داعيا إنها ستبدأ في 25 ديسمبر الجاري، مع هطول أمطار متواصلة تستمر لثلاث سنوات.

وفي أغسطس الماضي، بدأ "جيسوس" نشر مقاطع مصورة عبر منصات "تيك توك وإنستجرام ويوتيوب"، حصدت مئات الآلاف من المتابعين، يظهر فيها وهو يستعرض أكوامًا من الخشب وقوارب بدائية، مؤكدًا أنها ستنقذ ما يقارب 600 مليون شخص حول العالم عند ارتفاع منسوب المياه.

كما أظهرت بعض المقاطع المتداولة تجمعات كبيرة لأشخاص في موقع البناء، يرددون عبارات إيمانية ويؤكدون ثقتهم المطلقة في روايته، رغم غياب أي دلائل علمية، وبدت القوارب التي يجري العمل عليها صغيرة ومحدودة الإمكانيات.

ورغم غرابة هذه الادعاءات، فقد صدقها آلاف الأشخاص في غانا حيث أقدم بعضهم على بيع منازلهم وممتلكاتهم، بينما تبرع آخرون بأموالهم مقابل حجز أماكن لهم على متن السفن الموعودة، بحسب ما أظهرته مقاطع مصورة انتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقبيل الموعد الذي حدده لبدء الطوفان، تدخلت السلطات الغانية وألقت القبض عليه بتهمة نشر أخبار كاذبة وتضليل الرأي العام، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقًا.

وبعد الإفراج عنه قام "إيبوه نوح" الذي يرتدي زيه المصنوع من الخيش، بشراء سيارة مرسيدس-بنز من الأموال التي جمعها من أتباعه.

