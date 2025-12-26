"إيبوه نوح".. شاب غاني يدعي النبوة ويبني سفينة للنجاة من الطوفان

مسؤولون سوريون: انفجار مسجد حمص قد يكون ناتجًا عن هجوم انتحاري أو متفجرات

تحول شاب غاني في الثلاثين من عمره إلى محور جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره المتكرر في مقاطع فيديو يزعم فيها امتلاكه رسالة إلهية تنذر بطوفان عالمي وشيك وبدئه في بناء سفينة كبيرة للنجاة من الكارثة القادم.

ويطلق الشاب على نفسه اسم "إيبوه نوح"، بينما يعرف اسمه الحقيقي بإيبو جيسوس، إذ يزعم أنه تلقى أوامر مباشرة من الله تطالبه بتكرار تجربة النبي نوح وبناء سفن خشبية لإنقاذ البشر والحيوانات من كارثة كونية، داعيا إنها ستبدأ في 25 ديسمبر الجاري، مع هطول أمطار متواصلة تستمر لثلاث سنوات.

Ebo Noah, a man in Ghana people there call a “prophet,” is building arks to save humanity from a flood.



This extinction level catastrophe is said to be happening tomorrow, December 25, 2025.



People in Ghana are flocking to the arks in anticipation of the flood. pic.twitter.com/TePpSRjshv — Kentucky Girl (@Notwokenow) December 24, 2025

وفي أغسطس الماضي، بدأ "جيسوس" نشر مقاطع مصورة عبر منصات "تيك توك وإنستجرام ويوتيوب"، حصدت مئات الآلاف من المتابعين، يظهر فيها وهو يستعرض أكوامًا من الخشب وقوارب بدائية، مؤكدًا أنها ستنقذ ما يقارب 600 مليون شخص حول العالم عند ارتفاع منسوب المياه.

كما أظهرت بعض المقاطع المتداولة تجمعات كبيرة لأشخاص في موقع البناء، يرددون عبارات إيمانية ويؤكدون ثقتهم المطلقة في روايته، رغم غياب أي دلائل علمية، وبدت القوارب التي يجري العمل عليها صغيرة ومحدودة الإمكانيات.

ذعر نهاية العالم: 380 ألف متابع ينتظرون الصعود إلى السفن بينما يعلن النبي "إيبو نوح" أن العالم سينتهي غدًا 👀❗️

رجل غاني يدّعي أنه نبي ويُعرف باسم إيبو نوح يقول إنه رأى في حلم من الله أن طوفانًا عالميًا هائلًا سيبدأ غدًا، يوم عيد الميلاد (25 ديسمبر 2025)، وسيستمر لثلاث أو أربع… pic.twitter.com/bx41wJu60l — طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) December 24, 2025

ورغم غرابة هذه الادعاءات، فقد صدقها آلاف الأشخاص في غانا حيث أقدم بعضهم على بيع منازلهم وممتلكاتهم، بينما تبرع آخرون بأموالهم مقابل حجز أماكن لهم على متن السفن الموعودة، بحسب ما أظهرته مقاطع مصورة انتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقبيل الموعد الذي حدده لبدء الطوفان، تدخلت السلطات الغانية وألقت القبض عليه بتهمة نشر أخبار كاذبة وتضليل الرأي العام، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقًا.

Flood postponed, Ebo Noah flexing with his new $89k Mercedes. Meanwhile, some people sold their houses for canoes… 😅😂 No cap, this man deserves the 2025 Best Content Creator award😂 pic.twitter.com/YJfPpX7yla — Neyoking👑 (@Neyoking_) December 25, 2025

وبعد الإفراج عنه قام "إيبوه نوح" الذي يرتدي زيه المصنوع من الخيش، بشراء سيارة مرسيدس-بنز من الأموال التي جمعها من أتباعه.