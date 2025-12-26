وكالات

أفادت وكالة "رويترز" نقلًا عن مسؤولين سوريين، بأن انفجار حمص قد يكون ناجمًا عن هجوم انتحاري أو متفجرات زُرعت في المسجد.

وقبل قليل، وقع انفجار داخل مسجد في محافظة حمص السورية، وفق ما أوردت وسائل إعلام سورية.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن معلومات أولية تفيد بمقتل 3 أشخاص وإصابة 5 جراء الانفجار في مسجد الإمام علي بن أبي طالب بحي وادي الذهب بحمص.

وأضافت قناة "الإخبارية" السورية، أن قوى الأمن الداخلي فرضت طوقًا أمنيًا في المكان الذي شهد انفجارًا في حي وادي الذهب بحمص.