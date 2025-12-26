إعلان

مسؤولون سوريون: انفجار مسجد حمص قد يكون ناتجًا عن هجوم انتحاري أو متفجرات

كتب : مصراوي

01:30 م 26/12/2025
    قتلى وجرحى في انفجار مسجد بحمص (4)
    قتلى وجرحى في انفجار مسجد بحمص (2)
    قتلى وجرحى في انفجار مسجد بحمص (1)

وكالات

أفادت وكالة "رويترز" نقلًا عن مسؤولين سوريين، بأن انفجار حمص قد يكون ناجمًا عن هجوم انتحاري أو متفجرات زُرعت في المسجد.

وقبل قليل، وقع انفجار داخل مسجد في محافظة حمص السورية، وفق ما أوردت وسائل إعلام سورية.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن معلومات أولية تفيد بمقتل 3 أشخاص وإصابة 5 جراء الانفجار في مسجد الإمام علي بن أبي طالب بحي وادي الذهب بحمص.

وأضافت قناة "الإخبارية" السورية، أن قوى الأمن الداخلي فرضت طوقًا أمنيًا في المكان الذي شهد انفجارًا في حي وادي الذهب بحمص.

انفجار مسجد حمص هجوم انتحاري سوريا

