وكالات

أفادت الإخبارية السورية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت نيرانها من نقطة التل الأحمر الغربي باتجاه التل الأحمر الشرقي في ريف القنيطرة جنوبي البلاد.

وفي الوقت نفسه، أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية أن وحدات حرس الحدود تمكنت من اعتقال 12 شخصًا، بينهم عناصر وضباط على صلة بالنظام السابق، أثناء محاولتهم التسلل إلى البلاد عبر الحدود اللبنانية.

وأكدت الإدارة أنه سيتم تسليم الموقوفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.