إعلان

إطلاق نار إسرائيلي في ريف القنيطرة.. واعتقال 12 متسللًا عبر الحدود اللبنانية

كتب : مصراوي

12:55 ص 27/12/2025

قوات الاحتلال الاسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أفادت الإخبارية السورية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت نيرانها من نقطة التل الأحمر الغربي باتجاه التل الأحمر الشرقي في ريف القنيطرة جنوبي البلاد.

وفي الوقت نفسه، أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية أن وحدات حرس الحدود تمكنت من اعتقال 12 شخصًا، بينهم عناصر وضباط على صلة بالنظام السابق، أثناء محاولتهم التسلل إلى البلاد عبر الحدود اللبنانية.

وأكدت الإدارة أنه سيتم تسليم الموقوفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قوات الاحتلال الإسرائيلي إطلاق نار إسرائيلي ريف القنيطرة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

نيجيريا

- -
22:00

تونس

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

اضطراب بالملاحة وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة
ملخص وفيديو أهداف مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا