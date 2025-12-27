إعلان

مسؤولون نيجيريون: منفتحون على استمرار التدخل الأمريكي

كتب : مصراوي

12:41 ص 27/12/2025

وزير الخارجية النيجيري يوسف توجار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(د ب أ)

بعد أن حذرت الولايات المتحدة من احتمال تنفيذ المزيد من الضربات عقب هجومها المفاجئ يوم عيد الميلاد أمس الخميس على أهداف يشتبه بأنها إرهابية في نيجيريا، ألمح المسؤولون في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا إلى أنهم منفتحون على استمرار التدخل الأمريكي.

وقال وزير الخارجية النيجيري يوسف توجار لقناة تشانيلز التلفزيونية، اليوم الجمعة: "أعتقد أن هذا أمر مستمر ونعمل مع الولايات المتحدة. إنها مرحلة جديدة لصراع قديم" وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضح توجار أن الضربات الأمريكية استندت إلى معلومات استخباراتية من الحكومة في أبوجا وجاءت بعد محادثة مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وأفاد مسؤول أمريكي مطلع على الأمر بأن روبيو تحدث عدة مرات مع وزير الخارجية النيجيري أمس الخميس قبل الهجمات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

يوسف توجار نيجيريا أمريكا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

نيجيريا

- -
22:00

تونس

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

اضطراب بالملاحة وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة
ملخص وفيديو أهداف مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا