مسؤولون نيجيريون: منفتحون على استمرار التدخل الأمريكي

(د ب أ)

بعد أن حذرت الولايات المتحدة من احتمال تنفيذ المزيد من الضربات عقب هجومها المفاجئ يوم عيد الميلاد أمس الخميس على أهداف يشتبه بأنها إرهابية في نيجيريا، ألمح المسؤولون في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا إلى أنهم منفتحون على استمرار التدخل الأمريكي.

وقال وزير الخارجية النيجيري يوسف توجار لقناة تشانيلز التلفزيونية، اليوم الجمعة: "أعتقد أن هذا أمر مستمر ونعمل مع الولايات المتحدة. إنها مرحلة جديدة لصراع قديم" وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضح توجار أن الضربات الأمريكية استندت إلى معلومات استخباراتية من الحكومة في أبوجا وجاءت بعد محادثة مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وأفاد مسؤول أمريكي مطلع على الأمر بأن روبيو تحدث عدة مرات مع وزير الخارجية النيجيري أمس الخميس قبل الهجمات.