مقتل 5 أشخاص وإصابة 21 في انفجار مسجد بحمص السورية

كتب : مصراوي

01:52 م 26/12/2025
    قتلى وجرحى في انفجار مسجد بحمص (1)
    قتلى وجرحى في انفجار مسجد بحمص (4)
    قتلى وجرحى في انفجار مسجد بحمص (3)

وكالات

أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الجمعة، مقتل 5 أشخاص وإصابة 21 في حصيلة أولية إثر انفجار وقع في مسجد علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بمحافظة حمص.

وأكدت وزارة الصحة السورية مقتل 5 أشخاص وإصابة 21 كحصيلة أولية جراء الانفجار.

ونقلت رويترز قول مسؤولين سوريين: إن الانفجار الذي وقع في حي وادي الذهب بمحافظة حمص قد يكون ناجماً عن تفجير انتحاري أو متفجرات وضعت داخل المسجد.

وأفادت قناة الجزيرة، أنه تم فرض طوق أمني في المكان الذي شهد انفجارا في حي وادي الذهب بحمص.

ومن جانبه مصدر في الإعلام السوري بحمص: إن الانفجار داخل المسجد ناجم عن عبوة ناسفة.

فيما أفادت وسائل الإعلام السورية، بأن الانفجار الذي وقع في حي وادي الذهب بحمص تم بعبوات ناسفة، كانت مزروعة في زاوية بالمسجد أثناء صلاة الجمعة.

فيما لم يصدر أي معلومات حتى الآن عن تفاصيل هذه العبوة الناسفة، أو هوية الفاعل.

