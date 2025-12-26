سوريا.. قتلى وجرحى في انفجار مسجد بحمص (فيديو-صور)
أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الجمعة، بوقوع انفجار داخل مسجد في محافظة حمص السورية.
وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن معلومات أولية تفيد بمقتل 3 أشخاص وإصابة 5 جراء الانفجار في مسجد الإمام علي بن أبي طالب بحي وادي الذهب بمحافظة حمص.
وذكرت قناة "الإخبارية" السورية، أن قوى الأمن الداخلي فرضت طوقًا أمنيًا في المكان الذي شهد انفجارًا في حي وادي الذهب بحمص.
مصادر محلية من #حمص: تفجير إرهابي داخل جامع الإمام علي في حي وادي الذهب والمعلومات الأولية تشير إلى أنه ناجم عن عملية انتحارية أثناء صلاة الجمعة . pic.twitter.com/fhx8j3uO86— أخبار سوريا الوطن Syrian (@SyriawatanNews) December 26, 2025