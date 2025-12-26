سوريا.. قتلى وجرحى في انفجار مسجد بحمص (فيديو-صور)

مسؤولون سوريون: انفجار مسجد حمص قد يكون ناتجًا عن هجوم انتحاري أو متفجرات

وكالات

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الجمعة، بوقوع انفجار داخل مسجد في محافظة حمص السورية.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن معلومات أولية تفيد بمقتل 3 أشخاص وإصابة 5 جراء الانفجار في مسجد الإمام علي بن أبي طالب بحي وادي الذهب بمحافظة حمص.

وذكرت قناة "الإخبارية" السورية، أن قوى الأمن الداخلي فرضت طوقًا أمنيًا في المكان الذي شهد انفجارًا في حي وادي الذهب بحمص.