الداخلية السورية تعلن تفكيك خلية إرهابية تابعة لداعش في حلب.. صور

أعلنت وزارة الداخلية السورية تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم الدولة "داعش" وضبط أسلحة في عملية نوعية بحلب.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب، العقيد محمد عبد الغني، في بيان اليوم الخميس، إن قوات الأمن المختصة، نفّذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، عملية نوعية في محافظة حلب استهدفت وكرًا لخلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش، بعد متابعة دقيقة لعناصرها خلال الفترة الماضية.

وأكدت الداخلية أن العملية جاءت ضمن سلسلة عمليات أمنية دقيقة لتفكيك الخلايا الإرهابية في المحافظة وتجفيف منابعها والقضاء على قدراتها وتحركاتها، مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية لضمان أمن المدنيين واستقرار المحافظة.