زيلينسكي وميرتس يؤكدان موقفهما الموحد قبل المحادثات مع ترامب

كتب : مصراوي

12:34 ص 27/12/2025

زيلينسكي وميرتس يؤكدان موقفهما الموحد قبل المحادثا

(د ب أ)

قبل اجتماعه المقرر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الجمعة، الخطوات التالية.

وقال زيلينسكي في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي إكس اليوم الجمعة، : "نحن ننسق مواقفنا، ويجب أن يكون الجميع في أوروبا على نفس النسق في الدفاع عن أسلوب حياتنا الأوروبي، وعن استقلال دولنا، وعن السلام في أوروبا.. لابد وأن يسود السلام".

ورد ميرتس في منشور له على منصة إكس أيضًا،: "نحن نقف بثبات إلى جانبكم. ويبقى النهج الأوروبي القوي المنسق ضروريًا لتحقيق السلام والحرية والأمن. إن مجموعة برلين جاهزة للمساعدة، بالتنسيق الوثيق مع شركائنا الأمريكيين".

