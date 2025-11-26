إغلاق البيت الأبيض إثر إطلاق نار على الحرس الوطني في واشنطن.. صور

القبض على مشتبه به في إطلاق النار قرب البيت الأبيض- صور

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إغلاق البيت الأبيض بشكل كامل والمناطق المحيطة لها إثر إطلاق نار على الحرس الوطني في واشنطن.

وقالت ‌‏شرطة واشنطن، إن احتجاز المشتبه في إطلاقه النار على عنصرين من الحرس الوطني.

وأوضحت ‌‏وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي، أن إطلاق نار على عنصرين من الحرس الوطني في واشنطن.

وأكدت قوة المهام المشتركة في واشنطن أنها تتعامل مع حادث وقع في محيط البيت الأبيض عقب ورود تقارير عن إطلاق النار.