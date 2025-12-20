وكالات

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن فريقًا يقوده جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وعدد من كبار مستشاري البيت الأبيض، قام بإعداد مسودة لخطة تهدف إلى إعادة إعمار قطاع غزة.

وبحسب الصحيفة، وردت تفاصيل الخطة ضمن عرض تقديمي يتألف من 32 شريحة، ونُشرت مقتطفات منه في الصحيفة الأمريكية.

وتشير الوثيقة إلى أن الخطة، التي أُطلق عليها اسم "مشروع شروق الشمس"، تتطلب تمويلًا لا يقل عن 112 مليار دولار خلال السنوات العشر الأولى من عملية إعادة الإعمار.

وتتضمن الخطة إنشاء منتجعات وفنادق فاخرة على طول الساحل، وتطوير خط قطار فائق السرعة، إلى جانب بناء بنية تحتية كهربائية ذكية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

في المقابل، أبدى مسؤولون أمريكيون تحدثوا للصحيفة تشككًا كبيرًا في إمكانية تنفيذ الخطة، مرجعين ذلك إلى رفض حركة حماس التخلي عن سلاحها، فضلًا عن تردد عدد من الدول في تمويل جهود إعادة الإعمار في ظل مخاوف من عودة المواجهات العسكرية.