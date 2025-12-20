المستشار الألماني يلقي كلمة في ذكرى هجوم سوق الكريسماس بماجدبورج

ماجدبورج- (د ب أ)

بعد عام من الهجوم على سوق عيد الميلاد (الكريسماس) بمدينة ماجدبورج الألمانية، تقام اليوم السبت مراسم إحياء ذكرى الضحايا والمتضررين بحضور المستشار الألماني فريدريش ميرتس.

ومن المقرر أن يقام قداس عام مسكوني صباح اليوم قرب موقع الجريمة في كنيسة "يوهانيسكيرشه".

وفي وقت مبكر من المساء ستقام مراسم إحياء ذكرى بحضور متضررين وأسر قتلى، إضافة إلى ضيوف مدعوين.

وسوف يلقي ميرتس كلمة خلال مراسم إحياء الذكرى، ومن المتوقع أيضا حضور رئيس حكومة ولاية سكسونيا-أنهالت راينر هاسيلوف.

وبعد ذلك ستُشكل سلسلة من الأضواء حول السوق القديم. وفي تمام الساعة 02 ,7 مساء، وهو وقت وقوع الهجوم قبل عام، ستقرع أجراس كنائس المدينة. وسيظل سوق عيد الميلاد مغلقا اليوم.

وفي 20 ديسمبر 2024، اندفع رجل /50 عاما/ منحدر من السعودية في سوق عيد الميلاد بسيارة مستأجرة، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من 300 آخرين.