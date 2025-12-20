أستراليا تشيد بالعملية الأمريكية ضد تنظيم داعش في سوريا

سيدني - (د ب أ)

أشاد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز اليوم السبت بعملية الولايات المتحدة للقضاء على أعضاء في تنظيم داعش في سوريا ردا على هجوم أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين ومترجم أمريكي الأسبوع الماضي.

وقال الجيش الأمريكي إنه شن العملية في حوالي الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش من مساء يوم الجمعة، حيث ضرب أكثر من 70 هدفا لتنظيم داعش في مواقع متعددة عبر وسط سوريا ردا على هجوم 13 ديسمبر.

ولم يعلن التنظيم مسؤوليته عن الهجوم حتى الآن.

وأعرب ألبانيز عن دعمه للهجمات الأمريكية بعد نحو أسبوع من تعرض أستراليا لهجوم دامي قالت السلطات إنه مستوحى من أيديولوجية تنظيم داعش.

وقال ألبانيز اليوم السبت مستخدما اختصارا للتنظيم الإرهابي: "هذه الهجمات هي رد مباشر على هجمات داعش على أفراد الدفاع الأمريكيين، وتحركات حكومة الولايات المتحدة جاءت في الوقت المناسب وبشكل سريع وحاسم، ونحن ندعم هذه الإجراءات".

وأضاف ألبانيز أن تنظيم داعش تسبب في "معاناة لا توصف في جميع أنحاء العالم"، سواء من خلال أفعاله أو "الأيديولوجية الشريرة" التي ينشرها.

ويوم الأحد الماضي، فتح مهاجمان النار على حشود تحتفل بعيد حانوكا اليهودي في شاطئ بوندي الشهير بسيدني، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة العشرات، وكان معظم الضحايا من اليهود.

وحدد المحققون هوية مهاجمي بوندي بأنهما أب وابنه. وقتلت الشرطة الأب البالغ من العمر 50 عاما رميا بالرصاص في مكان الحادث، بينما أصيب الابن، 24 عاما، وتم اتهامه لاحقا بـ 15 تهمة قتل و40 تهمة بالتسبب في أذى جسدي جسيم مع نية القتل.

وقالت السلطات الأسترالية إنها تعتقد أن الاثنين تأثرا واستلهما أفكارهما من تنظيم داعش، الذي قيل إنه أشاد بالهجوم لكنه لم يعلن مسؤوليته المباشرة.