إعلان

قطار ركاب فائق السرعة يدهس 7 فيلة في شمال شرق الهند

كتب : مصراوي

11:27 ص 20/12/2025

السكك الحديدية الهندية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


جواهاتي(الهند)- (أ ب)

ذكرت السلطات المحلية أن سبعة أفيال آسيوية برية نفقت وأصيب فيل صغير بجروح، عندما دهس قطار ركاب فائق السرعة قطيعا من الأفيال في ولاية آسام شمال شرق الهند في وقت مبكر من صباح اليوم السبت.

وقال المتحدث باسم السكك الحديدية الهندية كابينجال كيشور شارما لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) إن سائق القطار رصد قطيعا يضم حوالي 100 فيل واستخدم فرامل الطوارئ، لكن القطار مع ذلك دهس بعض الحيوانات.

وأضاف أن خمس عربات قطار انحرفت عن مسارها بعد دهس الفيلة، لكن لم تحدث إصابات بشرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أفيال آسيوية السكك الحديدية الهندية دهس الفيلة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| الانقلاب الشتوي خلال ساعات.. الشتاء يبدأ غدًا فلكيًا- اضغط للتفاصيل
عاجل| سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم السبت- اضغط للتفاصيل
عاجل| وفاة الفنانة سمية الألفي.. وتفاصيل ومكان الجنازة- اضغط للتفاصيل