قطار ركاب فائق السرعة يدهس 7 فيلة في شمال شرق الهند



جواهاتي(الهند)- (أ ب)

ذكرت السلطات المحلية أن سبعة أفيال آسيوية برية نفقت وأصيب فيل صغير بجروح، عندما دهس قطار ركاب فائق السرعة قطيعا من الأفيال في ولاية آسام شمال شرق الهند في وقت مبكر من صباح اليوم السبت.

وقال المتحدث باسم السكك الحديدية الهندية كابينجال كيشور شارما لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) إن سائق القطار رصد قطيعا يضم حوالي 100 فيل واستخدم فرامل الطوارئ، لكن القطار مع ذلك دهس بعض الحيوانات.

وأضاف أن خمس عربات قطار انحرفت عن مسارها بعد دهس الفيلة، لكن لم تحدث إصابات بشرية.