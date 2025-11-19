ترامب يشكر رونالدو على حضوره للبيت الأبيض ويؤكد: "شرف عظيم لي"

يبدو أن زيارة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى البيت الأبيض جعلت بارون، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، البالغ من العمر 19 عاما سعيدا.

وقال ترامب للضيوف خلال عشاء حضره كبار الشخصيات السعودية :" ابني من كبار المعجبين برونالدو".

وأضاف :"بارون تعرف عليه، وأعتقد أنه أصبح يقدر ويحترم والده أكثر الآن، لمجرد أنني قدمتك له"، وتابع موجها كلامه إلى رونالدو: "أود أن أشكرك على حضورك.. إنه شرف عظيم لي".

ويلعب كريستيانو رونالدو لنادي النصر السعودي، كما ينوي أكثر لاعب مشاركة مع المنتخب البرتغالي، والهداف التاريخي للمنتخب أن يشارك في بطولة كأس عالم أخرى العام المقبل، عندما تقام البطولة في أمريكا وكندا والمكسيك.

وفي مأدبة العشاء بواشنطن، كان رونالدو جزءا من مرافقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أثناء زيارته إلى الولايات المتحدة.