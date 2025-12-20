إعلان

أمريكا: إصابة ثلاثة رجال شرطة أمريكيين في إطلاق نار في نيويورك

كتب : مصراوي

10:45 ص 20/12/2025

الشرطة الامريكية

روتشستر، نيويورك(أمريكا)- (أب)

قال مسؤولون إن ثلاثة رجال شرطة أمريكيين أصيبوا بجروح ليلة أمس الجمعة في روتشستر، بمدينة نيويورك، أثناء استجابتهم لبلاغ عن عنف منزلي.

وقال قائد شرطة المدينة ديفيد سميث في مؤتمر صحفي: "تم إطلاق عدة طلقات" بعد استجابة رجال شرطة روتشستر للبلاغ وتوجههم إلى المكان.

ويخضع رجال الشرطة الثلاثة الجرحى للعلاج في المستشفى. ولم يتم الكشف عن تفاصيل حول حالاتهم .

وقال عمدة مدينة روتشستر، مالك إيفانز: " إن مثل هذه الحوادث هى كابوسنا الأكبر في هذا الوقت من العام".

