وزير التموين: حملات تفتيش يومية بالتنسيق مع المديريات بالمحافظات

متحدث الخارجية الأمريكية يوضح لمصراوي موقف ترامب من المفاوضات مع إيران

القاهرة - مصراوي:

قام الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بجولة ميدانية موسعة بعدد من الأنشطة التموينية بمحافظة القاهرة، في إطار الاهتمام بالمتابعة الميدانية المنتظمة لحركة الأسواق ومتابعة توافر السلع التموينية والخبز المدعم.

وشملت الجولة المرور على أحد المجمعات الاستهلاكية، ومخبز بلدي مدعم، ومخزن جملة، وفرع كاري اون المطور والمتخصص في بيع الأسماك، للوقوف على انتظام العمل وتوافر السلع للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة، والتأكد من الالتزام بتطبيق منظومة الدعم التمويني والخبز وفقاً للضوابط المحددة.

وتفقد فاروق إحدى محطات الوقود بالقاهرة للاطمئنان على توافر المنتجات البترولية وانتظام عملية التوزيع، ومتابعة مدى التزام المحطة بالأسعار الجديدة التي تم إقرارها مؤخرًا.

وأكد الوزير خلال الزيارة أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة التي تم تشكيلها بالتنسيق مع الجهات المعنية عقب تعديل أسعار الوقود، تواصل عملها لمتابعة الموقف التنفيذي في جميع المحافظات، والتأكد من توافر السلع التموينية والمقررات البترولية دون أي معوقات، مشدداً على أن التقارير الواردة من المحافظات تشير إلى استقرار الأوضاع التموينية والأسواق.

ورافق الوزير في الجولة اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، وحسام الجراحي مساعد الوزير للرقابة، وأحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، ومصطفى الشاعر مدير مكتب الوزير، وعبدالباسط عبد النعيم مدير مديرية التموين بالقاهرة، وشيماء عمر وكيل المديرية لشؤون الرقابة والتجارة الداخلية ومحيي محمد وكيل المديرية لشؤون التموين.

وأكد فاروق خلال الجولة أن المتابعة الميدانية تمثل أحد أهم أدوات الوزارة لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع التموينية والخبز المدعم بكميات كافية وجودة عالية، مشيراً إلى أن الوزارة حريصة على رصد أي ممارسات سلبية أو مخالفات قد تمس حقوق المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالها.

وشدد وزير التموين على استمرار الحملات التفتيشية اليومية بالتنسيق مع مديريات التموين بالمحافظات، موجهًا بضرورة تسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم من السلع الأساسية بأسعار عادلة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

واختتم الدكتور شريف فاروق جولته بالتأكيد أن الدولة تبذل جهوداً متواصلة لتطوير المنظومة التموينية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بما يواكب توجهات الدولة نحو العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لكل مواطن.