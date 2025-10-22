إعلان

أبو حمزة: سرايا القدس قدّمت مئات الشهداء من المقاتلين والقادة خلال الحرب- فيديو

كتب : مصراوي

08:48 م 22/10/2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    مرزوق محمد الشاعر
  • عرض 15 صورة
    محمود أحمد أبو شمالة
  • عرض 15 صورة
    محمد زكي البيوك
  • عرض 15 صورة
    محمد إسماعيل أبو سخيل
  • عرض 15 صورة
    محمد إبراهيم القطراوي
  • عرض 15 صورة
    عبد الله محمود أبو عيادة
  • عرض 15 صورة
    د. رياض صالح حشيش
  • عرض 15 صورة
    وائل رجب أبو فنونة
  • عرض 15 صورة
    حسن علي الناعم
  • عرض 15 صورة
    ثائر منصور عابد
  • عرض 15 صورة
    خالد موسي البنا
  • عرض 15 صورة
    أيمن ناصر زعرب
  • عرض 15 صورة
    إبراهيم محمد جمعة
  • عرض 15 صورة
    ناجي ماهر أبو سيف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مصراوي

أكد المتحدث العسكري باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أبو حمزة، التزام فصائل المقاومة الفلسطينية بوقف إطلاق النار في حال التزام جيش الاحتلال الإسرائيلي به، مشددا في الوقت نفسه على أن سرايا القدس ستواصل ردها على "جرائم العدو".

وأوضح أبو حمزة، في كلمة مصورة، أن سرايا القدس سجّلت خلال الحرب ارتقاء مئات الشهداء من المقاتلين وقادتها العسكريين الذين استبسلوا في ميدان المعركة.

وقال أبو حمزة، إن المقاومة مستمرة وجهادها مستمر وقتالها ماضٍ حتى القدس.

واتهم المتحدث العسكري باسم سرايا القدس، جيش الاحتلال الإسرائيلي بشن حرب همجية ضد المدنيين؛ إذ قصف آلاف المنازل على رؤوس ساكنيها وارتكب مجازر بحق العائلات وشرّد مئات آلاف الفلسطينيين، موضحا أن ذلك سلوك يعكس نية مُبيّتة بالحرب والإبادة بدعم لا محدود من الولايات المتحدة.

وأشار أبو حمزة، إلى أن سرايا القدس كانت جزءًا أصيلا من معركة "طوفان الأقصى" منذ يومها الأول في 7 أكتوبر 2023، معتبرا أن الهجوم كان "عبورا تاريخيا"، واصفا إياه بأنه "أكبر عملية عسكرية معقدة في تاريخ الصراع".

وأوضح أبو حمزة، أن القادة والمقاتلين الذين ارتقوا شهداء خلال الحرب، هم "شهداء في طريق التحرير"، مشيرا إلى أن سرايا القدسي أعلنت سابقا استهداف من تجرّأ على مواجهة مقاتليها، في إشارة إلى العمليات العسكرية التي استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونوّه أبو حمزة، إلى أن المعركة جاءت كرد على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية والحصار والقتل ضد قطاع غزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سرايا القدس أبو حمزة وقف إطلاق النار جيش الاحتلال الإسرائيلي المتحدث العسكري باسم سرايا القدس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

العدل الدولية: لا يحق لإسرائيل ممارسة السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة