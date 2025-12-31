إعلان

آخرهم ريهام عبدالغفور.. مواقف محرجة تعرض لها النجوم في 2025

كتب : سهيلة أسامة

04:39 م 31/12/2025
شهد الوسط الفني خلال هذا العام 2025 عدة مواقف محرجة تعرض لها عدد من نجوم الفن جعلتهم حديث ومحل اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز 5 مواقف تعرض لها النجوم هذا العام:

فستان منة شلبي على المسرح

تعرضت منة شلبي لموقف محرج أثناء تسلمها جائزة الإنجاز الإبداعي في افتتاح مهرجان الجونة، إذ تمزق فستانها على المسرح، وقامت النجمة يسرا بتدارك الموقف ومساعدتها على المسرح.

واقعة راغب علامة في الساحل الشمالي

أثارت لقطات للفنان اللبناني راغب علامة مع إحدى المعجبات جدلاً واسعًا، بسبب التجاوزات مع الجمهور على خشبة المسرح، ما أدى إلى توقيفه مؤقتًا عن الغناء من قِبل نقابة المهن الموسيقية.

ورد راغب على الأزمة قائلاً عبر حسابه على "X": "جمهوري الغالي، تم الحديث مع النقيب والفنان مصطفى كامل بكل النوايا الطيبة، ولم يكن في مصلحة أحد استمرار هذا الوضع. لا أقبل أن يكون هناك خلاف على الإطلاق، وأقدر النقيب كما أقدره كشاعر وملحن ومطرب".

ريهام عبد الغفور

أثارت صورة للفنانة ريهام عبد الغفور خلال حضورها افتتاح العرض الخاص لفيلمها "خريطة رأس السنة" جدلًا واسعًا، وهو ما اعتبره بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتهاكًا لخصوصيتها.

إلهام شاهين والفيديو المتداول مع هالة صدقي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة إلهام شاهين أثناء حضورها إحدى ندوات مهرجان الجونة، وظهر في الفيديو أنها كانت تتحدث مع الفنانة هالة صدقي وتشير لإنهاء الندوة.

وأوضحت إلهام في تسجيل صوتي لبرنامج ET بالعربي: "كنت عايزة أروح الحمام، فقالت لي بعيد وخلاص قربنا نخلص الندوة، فهزرت وقالتلي اعمليها مكانك وخلاص، وضحكنا".

محمد رمضان

تعرض محمد رمضان لموقف محرج خلال إحدى فقراته الغنائية أمام جماهيره، حيث انقطع الصوت عن المسرح بشكل متكرر، ما دفعه للتوقف والانفعال على فني الصوت قائلاً: "جو قديم وبلدي، أوعى تعمل كده تاني"، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو على نطاق واسع.

ريهام عبدالغفور منة شلبي راغب علامة

