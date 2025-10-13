هتافات "شكرًا ترامب" تتعالى في تل أبيب خلال بث مشاهد الإفراج عن الأسرى

كتبت- سهر عبد الرحيم:

وصلت حافلات أسرى فلسطينيين مُفرج عنهم من سجون الاحتلال إلى قطاع غزة من خلال معبر كرم أبو سالم.

وصلت أول دفعة من الأسرى الفلسطينيين إلى رام الله قبل قليل في عملية التبادل مع المقاومة الفلسطينية، وأكدوا معاناتهم الشديدة في الأسر والتجويع الممنهج، حيث فقدوا عشرات الكيلوغرامات نتيجة السجن. pic.twitter.com/XHkjwDFANA — Tamer | تامر (@tamerqdh) October 13, 2025

وتوافد حشود من المواطنين على الحافلات التي تقل مئات المعتقلين الفلسطينيين إلى غزة وإلى رام الله بالضفة الغربية بعد الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية اليوم الاثنين.

🇵🇸 وصلت حافلات تقلّ معتقلين أفرجت عنهم #إسرائيل الاثنين إلى مدينة #رام_الله في الضفة الغربية المحتلة حيث استقبلتهم تجمعات حاشدة بالزغاريد والتصفيق والهتافات، وفق ما أفاد مراسلو وكالة #فرانس_برس. pic.twitter.com/D68OylrLA2 — فرانس برس بالعربية (@AFPar) October 13, 2025

وتم نقل المعتقلين إلى مستشفى ناصر جنوب قطاع غزة.

عاجل | جماهير غفيرة تستقبل الأسرى المحرَّرين ضمن صفقة التبادل في مدينة رام الله.pic.twitter.com/U5dFbbYesW — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) October 13, 2025

وأفادت مصلحة السجون الإسرائيلية، اليوم، بإتمام عملية الإفراج عن 1986 أسيرًا فلسطينيًا أطلق سراحهم بموجب الاتفاق.

ونشر مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس، اليوم، قوائم بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم من سجون الاحتلال في إطار صفقة تبادل الأسرى المرتقبة.

لحظة وصول دفعة من الأسرى المحررين إلى رام الله وسط أجواء من الفرح ولحظات مؤثرة#غزة_تنتصر pic.twitter.com/1NvvCChw0w — نصر الدين عامر | Nasruddin Amer (@Nasr_Amer1) October 13, 2025

وقال المكتب، إن القوائم تضم 1,968 أسيرًا فلسطينيًا من مختلف الفئات، بينهم 1,718 أسيرًا من قطاع غزة، جرى اعتقالهم خلال العملية البرية الإسرائيلية الأخيرة، وتم الإفراج عنهم ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وذكر أن القائمة الثانية تضم 250 أسيرًا من المحكومين والموقوفين في سجون الاحتلال، مشيرًا إلى أن عملية الإفراج تمت على مراحل وفقًا للترتيبات الميدانية المتفق عليها بين الجانبين.