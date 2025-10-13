إعلان

مشاهد من وصول الأسرى الفلسطينيين المُفرج عنهم إلى غزة ورام الله (فيديو-صور)

كتب : مصراوي

03:51 م 13/10/2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    مشاهد من وصول الأسرى الفلسطينيين المُفرج عنهم إلى غزة ورام الله (1)
  • عرض 15 صورة
    مشاهد من وصول الأسرى الفلسطينيين المُفرج عنهم إلى غزة ورام الله (5)
  • عرض 15 صورة
    مشاهد من وصول الأسرى الفلسطينيين المُفرج عنهم إلى غزة ورام الله (6)
  • عرض 15 صورة
    مشاهد من وصول الأسرى الفلسطينيين المُفرج عنهم إلى غزة ورام الله (4)
  • عرض 15 صورة
    مشاهد من وصول الأسرى الفلسطينيين المُفرج عنهم إلى غزة ورام الله (7)
  • عرض 15 صورة
    مشاهد من وصول الأسرى الفلسطينيين المُفرج عنهم إلى غزة ورام الله (2)
  • عرض 15 صورة
    مشاهد من وصول الأسرى الفلسطينيين المُفرج عنهم إلى غزة ورام الله (2)
  • عرض 15 صورة
    مشاهد من وصول الأسرى الفلسطينيين المُفرج عنهم إلى غزة ورام الله (3)
  • عرض 15 صورة
    مشاهد من وصول الأسرى الفلسطينيين المُفرج عنهم إلى غزة ورام الله (4)
  • عرض 15 صورة
    مشاهد من وصول الأسرى الفلسطينيين المُفرج عنهم إلى غزة ورام الله (1)
  • عرض 15 صورة
    مشاهد من وصول الأسرى الفلسطينيين المُفرج عنهم إلى غزة ورام الله (1)
  • عرض 15 صورة
    مشاهد من وصول الأسرى الفلسطينيين المُفرج عنهم إلى غزة ورام الله (2)
  • عرض 15 صورة
    مشاهد من وصول الأسرى الفلسطينيين المُفرج عنهم إلى غزة ورام الله (3)
  • عرض 15 صورة
    مشاهد من وصول الأسرى الفلسطينيين المُفرج عنهم إلى غزة ورام الله (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- سهر عبد الرحيم:

وصلت حافلات أسرى فلسطينيين مُفرج عنهم من سجون الاحتلال إلى قطاع غزة من خلال معبر كرم أبو سالم.

وتوافد حشود من المواطنين على الحافلات التي تقل مئات المعتقلين الفلسطينيين إلى غزة وإلى رام الله بالضفة الغربية بعد الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية اليوم الاثنين.

وتم نقل المعتقلين إلى مستشفى ناصر جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصلحة السجون الإسرائيلية، اليوم، بإتمام عملية الإفراج عن 1986 أسيرًا فلسطينيًا أطلق سراحهم بموجب الاتفاق.

ونشر مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس، اليوم، قوائم بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم من سجون الاحتلال في إطار صفقة تبادل الأسرى المرتقبة.

وقال المكتب، إن القوائم تضم 1,968 أسيرًا فلسطينيًا من مختلف الفئات، بينهم 1,718 أسيرًا من قطاع غزة، جرى اعتقالهم خلال العملية البرية الإسرائيلية الأخيرة، وتم الإفراج عنهم ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وذكر أن القائمة الثانية تضم 250 أسيرًا من المحكومين والموقوفين في سجون الاحتلال، مشيرًا إلى أن عملية الإفراج تمت على مراحل وفقًا للترتيبات الميدانية المتفق عليها بين الجانبين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأسرى الفلسطينيين غزة رام الله سجون الاحتلال قطاع غزة معبر كرم أبو سالم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تحسن الجنيه وتراجع النفط.. هل تعيد الحكومة النظر في زيادة البنزين والسولار المرتقبة؟
سعر الذهب اليوم بمصر يقفز لقمة تاريخية جديدة
ترامب يمنح حماس تفويضا مؤقتا لضبط الأمن في غزة
اشتباكات مسلحة بين حماس وعائلات مسلحة.. ماذا حدث في غزة أمس؟ (فيديو)