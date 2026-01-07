سوريا: إجلاء 2300 مدني من أحياء حلب بعد هجمات "قسد"- صور

من قصر الرئاسة إلى قفص الاتهام.. القصة الكاملة لمحاكمة مادورو في نيويورك؟

أعلنت فرق الدفاع المدني السوري، اليوم الأربعاء، إجلاء أكثر من 2324 مدنيا من حيي "الشيخ مقصود" و"الأشرفية" بمدينة حلب، عبر معبري "العوارض" و"شارع الزهور"، استجابة للتصعيد العسكري والقصف المستمر الذي اتهمت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بتنفيذه على الأحياء السكنية.

وأوضحت فرق الدفاع المدني أنها قامت بنقل المدنيين من نقاط التجمع إلى مراكز الإيواء أو المناطق التي اختاروها، مع تقديم الإسعافات الأولية للمصابين.

ويأتي هذا النزوح الواسع عقب تصعيد ميداني أمس، حيث استهدفت "قسد" مواقع للجيش السوري بمحيط الشيخ مقصود عبر الطائرات المسيرة، ما أدى لمقتل جندي وإصابة آخرين، بالتزامن مع قصف للأحياء السكنية أسفر عن مقتل 4 مدنيين (بينهم امرأتان) وإصابة نحو 18 آخرين بجروح متفاوتة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش السوري اعتبار حيي "الشيخ مقصود" و"الأشرفية" في مدينة حلب منطقتين عسكريتين بدءا من الساعة الثالثة عصرا.

وطالب الجيش، المدنيين بالابتعاد الفوري عن مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي باتت "أهدافا مشروعة"، وذلك بالتزامن مع حركة نزوح واسعة للأهالي نحو المناطق الآمنة.

وذكرت هيئة العمليات في الجيش، في بيان نقلته وكالة "سانا"، أنها فتحت معبرين إنسانيين "العوارض وشارع الزهور" لخروج المدنيين حتى حلول الموعد النهائي الثالثة ظهرا، معللة القرار بـ "التصعيد الكبير" الذي نفذه تنظيم "قسد" وارتكابه "مجازر" بحق المدنيين.

وأكد مدير إعلام حلب، عبد الكريم ليلى، تجدد الاشتباكات منذ فجر اليوم، مشيراً إلى أن "قسد" استهدفت أحياء السليمانية والسريان وبستان الباشا والشيخ طه بالقذائف الصاروخية، فيما ترد قوات وزارة الدفاع باستهداف مصادر النيران في حي الأشرفية.