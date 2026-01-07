قتيل و3 مصابين بحادث دهس خلال مظاهرة للحريديم في القدس- فيديو

من قصر الرئاسة إلى قفص الاتهام.. القصة الكاملة لمحاكمة مادورو في نيويورك؟

أفادت القناة 12 العبرية، الثلاثاء، بمقتل شاب حريدي وإصابة 3 آخرين، إثر تعرضهم للدهس من قبل حافلة في شارع "أوهيل يهوشوا" بالقدس، خلال مظاهرة لليهود المتشددين (الحريديم) ضد التجنيد الإجباري.

وقالت القناة العبرية، إن شرطة الاحتلال الإسرائيلي ألقت القبض على سائق الحافلة التابعة لشركة "إكسترا"، مشيرة إلى أنه أفاد بأنه حاول الفرار بعد تعرضه للهجوم من قبل متظاهرين قطعوا الطريق وحاصروه.

وأوضحت أن التحقيقات الأولية للشرطة أكدت أن الحادث وقع في منطقة تشهد "أعمال شغب عنيفة"، نافية كونه "هجوما إرهابيا"، مشيرة إلى أن السائق واصل القيادة لمسافة 500 متر تقريبا والضحية عالق تحت الحافلة.

في المقابل، تباينت شهادات العيان في موقع الحادث؛ إذ أكد البعض تعرض السائق للهجوم والبصق وتهشيم الزجاج ما دفعه للفرار، بينما وصف آخرون الواقعة بـ "الهجوم المتعمد" نظرا لاستمرار السائق في السير رغم تعلق أشخاص بالحافلة، وفق ما ذكرته القناة 12 العبرية.

من جانبه، وصف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج الحادث بـ "المؤلم"، داعيا لتهدئة الأوضاع، فيما طالبت وزارة النقل بالتحقيق مع الشركة المشغلة، وأصدر حزب "شاس" بياناً يطالب بمحاسبة المسؤولين.