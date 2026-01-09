إعلان

الشرع يبحث هاتفيا مع نظيره الفرنسي مستجدات الأوضاع في سوريا

كتب : مصراوي

12:16 ص 09/01/2026

الرئيس السوري أحمد الشرع

وكالات

أعلنت الرئاسة السورية، أن الرئيس أحمد الشرع يبحث هاتفيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، آفاق التعاون ومستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة.

وقالت الرئاسة السورية، في بيان الخميس، إن الشرع أوضح للرئيس الفرنسي صورة الجهود التي تبذلها الدولة السورية في مدينة حلب.

وأكد الشرع أن حماية المدنيين وتأمين محيط حلب أولوية قصوى لضمان عودة الحياة الطبيعية.

وشدد الشرع على الدور الوطني والسيادي للدولة في حماية جميع أبناء الشعب بمختلف مكوناتهم.

ومن جانبه، أكد ماكرون التزام بلاده بدعم وحدة سوريا وسيادتها ودعم جهود الدولة السورية لترسيخ الاستقرار.

الرئيس أحمد الشرع إيمانويل ماكرون الأوضاع في سوريا والمنطقة جهود الدولة السورية في مدينة حلب

