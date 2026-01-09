الشرع يبحث هاتفيا مع نظيره الفرنسي مستجدات الأوضاع في سوريا

وكالات

أعلنت الرئاسة السورية، أن الرئيس أحمد الشرع يبحث هاتفيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، آفاق التعاون ومستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة.

وقالت الرئاسة السورية، في بيان الخميس، إن الشرع أوضح للرئيس الفرنسي صورة الجهود التي تبذلها الدولة السورية في مدينة حلب.

وأكد الشرع أن حماية المدنيين وتأمين محيط حلب أولوية قصوى لضمان عودة الحياة الطبيعية.

وشدد الشرع على الدور الوطني والسيادي للدولة في حماية جميع أبناء الشعب بمختلف مكوناتهم.

ومن جانبه، أكد ماكرون التزام بلاده بدعم وحدة سوريا وسيادتها ودعم جهود الدولة السورية لترسيخ الاستقرار.