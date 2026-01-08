عاصفة في إسرائيل.. مظاهرات بالآلاف في القدس المحتلة رفضًا للتجنيد الإجباري

وكالات

نشر الجيش السوري مجموعة من الخرائط يحث فيها على إخلاء مواقع عسكرية في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، مؤكداً أن هذه المواقع ستتعرض للقصف خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الجيش أن المواقع التي أشار إليها تُستخدم من قبل تنظيمات "قسد" كمقرات عسكرية، ويتم توظيفها في عمليات قصف تستهدف أحياء المدينة وسكانها، ما يشكل تهديداً مباشراً على المدنيين.

وأشار الجيش إلى أن نشر الخرائط يندرج ضمن التحذير المسبق حرصاً على سلامة الأهالي، داعياً السكان إلى الابتعاد عن محيط المواقع المحددة لتفادي أي مخاطر محتملة، ومشدداً على أن الهدف من العملية هو القضاء على مصادر القصف التي تستهدف المدينة.