بالصور| الجيش السوري يوجه بإخلاء مناطق في حي الشيخ مقصود بحلب قبل قصفها

كتب : مصراوي

02:49 م 08/01/2026
    إخلاء مناطق في حي الشيخ مقصود بحلب (4)
    إخلاء مناطق في حي الشيخ مقصود بحلب (3)
    إخلاء مناطق في حي الشيخ مقصود بحلب (2)
    إخلاء مناطق في حي الشيخ مقصود بحلب (7)
    إخلاء مناطق في حي الشيخ مقصود بحلب (5)
    إخلاء مناطق في حي الشيخ مقصود بحلب (6)

وكالات

نشر الجيش السوري مجموعة من الخرائط يحث فيها على إخلاء مواقع عسكرية في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، مؤكداً أن هذه المواقع ستتعرض للقصف خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الجيش أن المواقع التي أشار إليها تُستخدم من قبل تنظيمات "قسد" كمقرات عسكرية، ويتم توظيفها في عمليات قصف تستهدف أحياء المدينة وسكانها، ما يشكل تهديداً مباشراً على المدنيين.

وأشار الجيش إلى أن نشر الخرائط يندرج ضمن التحذير المسبق حرصاً على سلامة الأهالي، داعياً السكان إلى الابتعاد عن محيط المواقع المحددة لتفادي أي مخاطر محتملة، ومشدداً على أن الهدف من العملية هو القضاء على مصادر القصف التي تستهدف المدينة.

الجيش السوري حي الشيخ مقصود إخلاء مواقع عسكرية

