إعلان

احتجاجات إيران.. اغتيالات في الحرس الثوري وقطع الإنترنت وترامب يهدد بـ"الجحيم"

كتب-عبدالله محمود:

10:54 م 08/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    احتجاجات إيران.. اغتيالات في الحرس الثوري وقطع الإنترنت وترامب يهدد بـالجحيم (1)
  • عرض 5 صورة
    احتجاجات إيران.. اغتيالات في الحرس الثوري وقطع الإنترنت وترامب يهدد بـالجحيم (3)
  • عرض 5 صورة
    احتجاجات إيران.. اغتيالات في الحرس الثوري وقطع الإنترنت وترامب يهدد بـالجحيم (4)
  • عرض 5 صورة
    احتجاجات إيران.. اغتيالات في الحرس الثوري وقطع الإنترنت وترامب يهدد بـالجحيم (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت إيران خلال الساعات الماضية تصعيد جديد في الاحتجاجات الإيرانية، بعدما أقدم مواطن إيراني على دهس عناصر من قوات الأمن الإيرانية بسيارته في وسط مدينة مشهد، عقب تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعمه الكامل للمتظاهرين.

وخلال مقابلة تلفزيونية، هدد ترامب إيران إذا استهدفت المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع بأعداد كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين للتظاهر ضد النظام.

وقال ترامب "إنه أبلغ إيران أنه إذا بدأوا في قتل الناس، وهو ما يميلون إلى فعله خلال أعمال الشغب فسوف نضربهم بقوة شديدة".


ومع إعلان منظمات معارضة للنظام عن بدء مرحلة جديدة من التصعيد، وسط توسع رقعة الاحتجاجات في عدد من المدن الإيرانية.وفي محاولة لاحتواء الوضع، أقدمت السلطات الإيرانية مساء الخميس على قطع خدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية في أنحاء واسعة من البلاد، بعد انضمام متظاهرين في طهران ومدن أخرى إلى احتجاجات دعا إليها ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي، المقيم في المنفى.وأكدت شركة كلاودفلير ومجموعة نت بلوكس المعنيتان بمراقبة خدمات الإنترنت، حدوث انقطاع واسع للشبكة، مرجعتين ذلك إلى تدخل حكومي مباشر.

وطالب رضا بهلوي الشعب الإيراني بالنزول الفوري إلى الشوارع وتشكيل جبهة موحدة، محذرًا السلطات من التعرض للمتظاهرين.

وقال في منشور على منصة إكس: "يا أمة إيران العظيمة، عيون العالم عليكم. انزلوا إلى الشوارع وكجبهة موحدة، واصرخوا بمطالبكم".

وفي واشنطن، قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إن النظام الإيراني يعاني من مشكلات عديدة، مؤكدًا وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب الإيراني في سعيه للحصول على حقوقه.


وبحسب تقارير إعلامية، خرج متظاهرون في عدد كبير من المدن، ووجّه بعضهم رسائل علنية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطالبين بدعم دولي.


وارتفاع أعداد الضحايا في اليوم العاشر من المظاهرات، حيث أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن عدد القتلى تجاوز 36 شخصًا، إضافة إلى توقيف نحو 1200 شخص على خلفية الاحتجاجات.ومن جانبها، أكدت قوات فيلق النبي الأكرم التابعة للحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الخميس، عن مقتل اثنين من قواتها خلال اشتباكات مع المتظاهرين التي وصفتهم بـ"الانفصاليين".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

احتجاجات إيران اغتيالات في الحرس الثوري الإيراني قطع الإنترنت في إيران مواطن إيراني يدهس عناصر من قوات الأمن الإيرانية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

لا تتجاهل هذه العلامات على البطاطس.. قد تسبب التسمم الغذائي
نصائح طبية

لا تتجاهل هذه العلامات على البطاطس.. قد تسبب التسمم الغذائي

ميار الببلاوي: "كنت زوجة تانية في السر ومراته الأولى كانت هترمي نفسها من
زووم

ميار الببلاوي: "كنت زوجة تانية في السر ومراته الأولى كانت هترمي نفسها من
حكاية لقاء الوداع بين "السباح" يوسف وأمه.. بدء بـ"تمرة وانتهى بجثة" (فيديو)
حوادث وقضايا

حكاية لقاء الوداع بين "السباح" يوسف وأمه.. بدء بـ"تمرة وانتهى بجثة" (فيديو)
طاقم تحكيم مصري يثير الجدل قبل قمة المغرب والكاميرون في أمم أفريقيا..
رياضة عربية وعالمية

طاقم تحكيم مصري يثير الجدل قبل قمة المغرب والكاميرون في أمم أفريقيا..
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بحلول التعاملات المسائية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مالي

- -
18:00

السنغال

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير عاجل من الأرصاد: استعدوا لتقلبات جوية وأمطار متفرقة خلال ساعات
عاجل - انقطاع تام للإنترنت في جميع أنحاء إيران
"فخ الكريبتو".. مصراوي يحذر من احتيال يستخدم تصميم يشبه واجهة الموقع