شهدت إيران خلال الساعات الماضية تصعيد جديد في الاحتجاجات الإيرانية، بعدما أقدم مواطن إيراني على دهس عناصر من قوات الأمن الإيرانية بسيارته في وسط مدينة مشهد، عقب تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعمه الكامل للمتظاهرين.

Footage showing a car ramming security forces in Mashhad, Iran.pic.twitter.com/Dvt85lv39j — Clash Report (@clashreport) January 8, 2026

وخلال مقابلة تلفزيونية، هدد ترامب إيران إذا استهدفت المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع بأعداد كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين للتظاهر ضد النظام.

Trump on meeting with Reza Pahlavi:



I’ve watched him and he seems like a nice person, but I’m not sure that it would be appropriate at this point to do that as President.



I think that we should let everybody go out there and we see who emerges. I’m not sure necessarily that it… pic.twitter.com/scS4tpINHx — Clash Report (@clashreport) January 8, 2026

وقال ترامب "إنه أبلغ إيران أنه إذا بدأوا في قتل الناس، وهو ما يميلون إلى فعله خلال أعمال الشغب فسوف نضربهم بقوة شديدة".

Fires in streets burn as crowds of protesters surge in the Iranian capital of Tehran. pic.twitter.com/phSOHKCh58 — OSINTdefender (@sentdefender) January 8, 2026



ومع إعلان منظمات معارضة للنظام عن بدء مرحلة جديدة من التصعيد، وسط توسع رقعة الاحتجاجات في عدد من المدن الإيرانية.وفي محاولة لاحتواء الوضع، أقدمت السلطات الإيرانية مساء الخميس على قطع خدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية في أنحاء واسعة من البلاد، بعد انضمام متظاهرين في طهران ومدن أخرى إلى احتجاجات دعا إليها ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي، المقيم في المنفى.وأكدت شركة كلاودفلير ومجموعة نت بلوكس المعنيتان بمراقبة خدمات الإنترنت، حدوث انقطاع واسع للشبكة، مرجعتين ذلك إلى تدخل حكومي مباشر.

وطالب رضا بهلوي الشعب الإيراني بالنزول الفوري إلى الشوارع وتشكيل جبهة موحدة، محذرًا السلطات من التعرض للمتظاهرين.

وقال في منشور على منصة إكس: "يا أمة إيران العظيمة، عيون العالم عليكم. انزلوا إلى الشوارع وكجبهة موحدة، واصرخوا بمطالبكم".

وفي واشنطن، قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إن النظام الإيراني يعاني من مشكلات عديدة، مؤكدًا وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب الإيراني في سعيه للحصول على حقوقه.

A friend sent this from city of Shahin Shahar near Isfahan. He said “the city center is effectively under protester’s control.” pic.twitter.com/6FO8DyOmlJ — Bahman Kalbasi (@BahmanKalbasi) January 8, 2026



وبحسب تقارير إعلامية، خرج متظاهرون في عدد كبير من المدن، ووجّه بعضهم رسائل علنية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطالبين بدعم دولي.

بلند کردن پرچم ایران با عکس شاهزاده تو تهران

تهران- فتح pic.twitter.com/jTzo7F8LXh — والترک (@Walterakam) January 8, 2026



وارتفاع أعداد الضحايا في اليوم العاشر من المظاهرات، حيث أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن عدد القتلى تجاوز 36 شخصًا، إضافة إلى توقيف نحو 1200 شخص على خلفية الاحتجاجات.ومن جانبها، أكدت قوات فيلق النبي الأكرم التابعة للحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الخميس، عن مقتل اثنين من قواتها خلال اشتباكات مع المتظاهرين التي وصفتهم بـ"الانفصاليين".