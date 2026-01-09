روسيا تدين بشدة احتجاز أمريكا لناقلة نفط وتحذر من ارتفاع حدة التوتر

(أ ب)

أدانت روسيا بشدة اليوم الخميس، احتجاز الولايات المتحدة لناقلة نفط، مُعلنةً عن برودة جديدة في العلاقات بين موسكو وواشنطن يمكن أن تمتد إلى مجالات أخرى وتؤثر على جهود الرئيس دونالد ترامب لإقناع روسيا بإنهاء حربها التي استمرت قرابة أربع سنوات في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن عملية احتجاز الناقلة التي تحمل العلم الروسي في شمال المحيط الأطلسي أمس الأربعاء، "لا يمكن أن تؤدي إلا إلى مزيد من تصعيد التوترات العسكرية والسياسية في منطقة أوروبا والأطلسي، وكذلك إلى خفض واضح لحد استخدام القوة ضد عمليات الشحن السلمية".

ولم يعلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد على عملية احتجاز الناقلة، فيما التزم الصمت بشأن اعتقال الولايات المتحدة لرئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، الذي أدانه دبلوماسيون باعتباره عملاً عدوانيا سافرًا.