نتنياهو يلتقي المدير المعين لإدارة مجلس السلام في غزة

(د ب أ)

التقى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمدير المعين لـ"مجلس السلام" في غزة، نيكولاي ملادينوف ، مساء اليوم الخميس، قبل إعلان متوقع في وقت مبكر من الأسبوع المقبل حول المرحلة التالية من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في قطاع غزة.

وفي بيان صدر عن الاجتماع، نقلته شبكة" سي إن إن بالعربية" اليوم، قال مكتب رئيس الوزراء إن نتنياهو أصر على ضرورة نزع سلاح حماس وتجريد غزة من السلاح، وهما شرطان من خطة وقف إطلاق النار المكونة من 20 نقطة التي طرحتها إدارة ترامب.

والتقى ملادينوف، الثلاثاء، بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، وفقاً لمسؤول إسرائيلي. ولم يصدر أي بيان رسمي بشأن الاجتماع. بحسب سي إن إن.

كان نتنياهو، قد أعلن اختيار المبعوث الأممي السابق للشرق الأوسط الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف ليشغل منصب المدير العام لمجلس السلام الذي يترأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمكلف بالإشراف على عملية السلام في غزة.