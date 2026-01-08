إعلان

نتنياهو يلتقي المدير المعين لإدارة مجلس السلام في غزة

كتب : مصراوي

11:58 م 08/01/2026

نتنياهو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(د ب أ)

التقى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمدير المعين لـ"مجلس السلام" في غزة، نيكولاي ملادينوف ، مساء اليوم الخميس، قبل إعلان متوقع في وقت مبكر من الأسبوع المقبل حول المرحلة التالية من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في قطاع غزة.

وفي بيان صدر عن الاجتماع، نقلته شبكة" سي إن إن بالعربية" اليوم، قال مكتب رئيس الوزراء إن نتنياهو أصر على ضرورة نزع سلاح حماس وتجريد غزة من السلاح، وهما شرطان من خطة وقف إطلاق النار المكونة من 20 نقطة التي طرحتها إدارة ترامب.

والتقى ملادينوف، الثلاثاء، بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، وفقاً لمسؤول إسرائيلي. ولم يصدر أي بيان رسمي بشأن الاجتماع. بحسب سي إن إن.

كان نتنياهو، قد أعلن اختيار المبعوث الأممي السابق للشرق الأوسط الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف ليشغل منصب المدير العام لمجلس السلام الذي يترأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمكلف بالإشراف على عملية السلام في غزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نتنياهو نيكولاي ملادينوف حماس إسحاق هرتسوج غزة المدير العام لمجلس السلام ترامب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

حكاية لقاء الوداع بين "السباح" يوسف وأمه.. بدء بـ"تمرة وانتهى بجثة" (فيديو)
حوادث وقضايا

حكاية لقاء الوداع بين "السباح" يوسف وأمه.. بدء بـ"تمرة وانتهى بجثة" (فيديو)
بعد وفاته.. قصة مرض ابن فيروز الأصغر "هلي"
زووم

بعد وفاته.. قصة مرض ابن فيروز الأصغر "هلي"
"سنضربهم بقوة".. ترامب يهدد إيران بالجحيم بسبب المتظاهرين
شئون عربية و دولية

"سنضربهم بقوة".. ترامب يهدد إيران بالجحيم بسبب المتظاهرين
"الموضوع هينتهى".. إبراهيم صلاح يرد عبر مصراوي على إيقافه 8 مباريات
رياضة عربية وعالمية

"الموضوع هينتهى".. إبراهيم صلاح يرد عبر مصراوي على إيقافه 8 مباريات
ميار الببلاوي: "كنت زوجة تانية في السر ومراته الأولى كانت هترمي نفسها من
زووم

ميار الببلاوي: "كنت زوجة تانية في السر ومراته الأولى كانت هترمي نفسها من

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مالي

- -
18:00

السنغال

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير عاجل من الأرصاد: استعدوا لتقلبات جوية وأمطار متفرقة خلال ساعات
عاجل - انقطاع تام للإنترنت في جميع أنحاء إيران
"فخ الكريبتو".. مصراوي يحذر من احتيال يستخدم تصميم يشبه واجهة الموقع