الخطوط الجوية الفرنسية تمدد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت

وكالات

أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية، تمديد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 15 أكتوبر وإلى بيروت حتى 26 من الشهر ذاته.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي طالب اللبنانيين بالابتعاد عن ساحل البحر جنوب نهر الأولي، قائلا إنه سيعمل ضد أهداف لحزب الله، وفق تعبيره.

كما نقلت هيئة البث عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله إن البحرية الإسرائيلية ستبدأ قريبا العمل ضد حزب الله من البحر.

وقال الجيش، إنه لا خشية من وقوع حادث أمني بعد متابعته للتقارير عن عملية تسلل جوية في الشمال.

وأضاف أن 100 مقاتلة تابعة لسلاح الجو أغارت اليوم على 120 هدفا تابعا لحزب الله في جنوب لبنان، وفق وصفه.