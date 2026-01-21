"هدفان فقط".. محمد صلاح يقترب من رقم قياسي في دوري أبطال أوروبا

ماذا فعل محمد صلاح بعد عودته إلى ليفربول عقب خسارة أمم أفريقيا؟

يقترب الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، من تحقيق رقما قياسيا في دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم، عندما يواجه مرسيليا الفرنسي، في الجولة السابعة وقبل الأخيرة من مرحلة الدوري بالمسابقة.

رقم قياسي ينتظر محمد صلاح ضد مارسيليا

عاد محمد صلاح إلى ليفربول، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2025، بحصد المركز الرابع عقب الهزيمة من نيجيريا بركلات الترجيح.

ويحتاج صلاح لهدفين فقط عن الوصول إلى 50 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، ليصبح اللاعب الحادي عشر في تاريخ البطولة الذي يبلغ هذا الرقم.

ووصل ليفربول إلى مارسيليا، بعد تعادل مخيب للآمال بنتيجة 1-1 على أرضهم أمام بيرنلي، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

