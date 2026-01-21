مباريات الأمس
"هدفان فقط".. محمد صلاح يقترب من رقم قياسي في دوري أبطال أوروبا

كتب : هند عواد

03:18 م 21/01/2026
  عرض 8 صورة
  عرض 8 صورة
    محمد صلاح (1)
  عرض 8 صورة
    محمد صلاح (2)
  عرض 8 صورة
    محمد صلاح (2)
  عرض 8 صورة
    محمد صلاح (1)
  عرض 8 صورة
    محمد صلاح وساديو ماني (3)
  عرض 8 صورة
    محمد صلاح
  عرض 8 صورة
    محمد صلاح وساديو ماني (1)

يقترب الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، من تحقيق رقما قياسيا في دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم، عندما يواجه مرسيليا الفرنسي، في الجولة السابعة وقبل الأخيرة من مرحلة الدوري بالمسابقة.

رقم قياسي ينتظر محمد صلاح ضد مارسيليا

عاد محمد صلاح إلى ليفربول، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2025، بحصد المركز الرابع عقب الهزيمة من نيجيريا بركلات الترجيح.

ويحتاج صلاح لهدفين فقط عن الوصول إلى 50 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، ليصبح اللاعب الحادي عشر في تاريخ البطولة الذي يبلغ هذا الرقم.

ووصل ليفربول إلى مارسيليا، بعد تعادل مخيب للآمال بنتيجة 1-1 على أرضهم أمام بيرنلي، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

اقرأ أيضًا:

"إعادة نص مليار".. الزمالك تصحيح الأوضاع مع المستثمرين بعد سحب الأرض

"مفيش ببلاش".. قرار حاسم من الزمالك بشأن رحيل ناصر منسي للاتحاد السكندري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول ليفربول ومارسيليا دوري أبطال أوروبا

