إسرائيل تستهدف سيارة تابعة للجنة المصرية في غزة واستشهاد 3 صحفيين فلسطينيين

كتب : مصراوي

03:51 م 21/01/2026 تعديل في 04:56 م

استهداف سيارة تابعة للجنة المصرية

أعلن محمد منصور، المتحدث باسم اللجنة المصرية الإغاثية في قطاع غزة، استشهاد ثلاثة صحفيين بعد استهداف سيارة تابعة للجنة كانت تقلهم لتصوير أحد المخيمات التابعة لها في منطقة نتساريم وسط قطاع غزة.

وقال منصور لقناة العربية – الحدث: "استشهد ثلاثة من زملائنا الصحفيين إثر استهداف إسرائيلي مباشر لسيارة تابعة للجنة المصرية أثناء تأديتهم مهامهم الإعلامية لتغطية المخيمات وأعمال الإغاثة في منطقة نتساريم وسط قطاع غزة".

وأضاف: "استشهد ثلاثة من زملائنا أثناء قيامهم بمهامهم الإنسانية لتجهيز أكبر مخيم على مستوى قطاع غزة، مخيم نتساريم. كان الفريق يذهب يوميًا لأداء عمله المعتاد، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف السيارة التي كانت تقلهم، رغم وضوح أن عمل اللجنة المصرية إنساني وأن المركبة تابعة لها وتحمل شعارها. ورغم ذلك، تم قصف المركبة مباشرة من الطائرات الإسرائيلية".

ووفقًا لوسائل إعلام فلسطينية، فإن السيارة كانت تحمل شعار اللجنة المصرية ويعمل عليها إعلاميون معتمدون، داخل منطقة تضم أكبر مخيمات اللجنة المصرية في غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن أحد الشهداء وصل إلى المستشفى دون ملامح نتيجة شدة الاستهداف المباشر.

واغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، ثلاثة صحفيين كانوا يعملون في اللجنة أثناء مهمة تصوير لمخيمات اللجنة في منطقة نتساريم، وهم: محمد صلاح قشطة، عبد الرؤوف سمير شعت، وأنس غنيم.

