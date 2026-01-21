إعلان

ترامب: أنا أحب أوروبا لكنها تسير في الاتجاه الخاطئ

كتب : محمد جعفر

04:19 م 21/01/2026

ترامب

استهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمته في قمة دافوس بسويسرا، بإيماءة إلى القاعة المكتظة برجال الأعمال البارزين وقادة العالم.
قال ترامب: "من الرائع العودة إلى دافوس الجميلة في سويسرا، ومخاطبة هذا العدد الكبير من قادة الأعمال المحترمين، والكثير من الأصدقاء وقليل من الأعداء"، قال ذلك وسط ضحكات مهذبة.
وأضاف ترامب أن أوروبا تسير في الاتجاه الخاطئ، فقد ردد الانتقادات التي وجهها لأوروبا في خطابه أمام الأمم المتحدة العام الماضي، وقال: "أنا أحب أوروبا وأريد أن أراها تزدهر لكنها تسير في الاتجاه الخاطئ".
يقدم الرئيس الأمريكي عرضاً موجزاً لإنجازاته في السنة الأولى من ولايته، قائلاً إنه وصل إلى جبال الألب السويسرية حاملاً "أخباراً رائعة حقاً من أمريكا".

ترامب أوروبا قمة دافوس

