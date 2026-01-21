الرئيس السيسي يشارك في جلسة حوارية مع قادة الأعمال العالميين في دافوس

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة حوارية مع نخبة من قادة الأعمال الدوليين، وذلك على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة دافوس السويسرية.

كما أن الجلسة شهدت مشاركة نحو 70 من كبار الرؤساء التنفيذيين وقادة المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية والإقليمية، يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال نبأ عاجل أذاعته قناة إكسترا نيوز.

