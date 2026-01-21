إعلان

الرئيس السيسي يشارك في جلسة حوارية مع قادة الأعمال العالميين في دافوس

كتب : أحمد الجندي

04:14 م 21/01/2026

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة حوارية مع نخبة من قادة الأعمال الدوليين، وذلك على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة دافوس السويسرية.

كما أن الجلسة شهدت مشاركة نحو 70 من كبار الرؤساء التنفيذيين وقادة المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية والإقليمية، يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال نبأ عاجل أذاعته قناة إكسترا نيوز.

اقرأ أيضًا:

السيسي: نرحب بإعلان أمريكا بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة

تأكيدًا لمصراوي.. تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة وتخفيضات في الرسوم

زيادات غير مسبوقة.. الصادرات الزراعية المصرية تقفز إلى 9.5 مليون طن في 2025

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي السيسي يشارك في جلسة حوارية قادة الأعمال العالميين في دافوس المنتدى الاقتصادي العالمي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مجلس الوزراء يوافق على تحويل 8 مدارس فنية إلى مدارس تكنولوجيا في الاتصالات
مدارس

مجلس الوزراء يوافق على تحويل 8 مدارس فنية إلى مدارس تكنولوجيا في الاتصالات
ماتوا وهم ينتظرون الحلوى.. حكاية "عصافير الراهب" الثلاثة الذين غدر بهم
أخبار المحافظات

ماتوا وهم ينتظرون الحلوى.. حكاية "عصافير الراهب" الثلاثة الذين غدر بهم
الضرائب: رفع الحجز عن حساب الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة
اقتصاد

الضرائب: رفع الحجز عن حساب الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة
قتل مواطنًا وقطع جزءًا حساسًا من جسده.. الإعدام لمرتكب جريمة المنصورة الشهيرة
أخبار المحافظات

قتل مواطنًا وقطع جزءًا حساسًا من جسده.. الإعدام لمرتكب جريمة المنصورة الشهيرة
داخل المقابر.. أحمد السقا يقرأ القرآن في جنازة والدة نضال الشافعي
زووم

داخل المقابر.. أحمد السقا يقرأ القرآن في جنازة والدة نضال الشافعي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

النواب يقر تقسيط الضريبة العقارية .. وإسقاطها في حالات محددة
رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2026.. استعلم الآن
رسميًا.. إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
قفز 140 جنيهًا.. الذهب يحلق لأعلى مستوى تاريخي بمنتصف تعاملات اليوم
السيسي: مصر كانت وستظل عنصر استقرار في المنطقة
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام
السيسي: نعد أجيالًا قادرة على استيعاب التكنولوجيا والمشاركة في صناعتها
إشادة بدور مصر الإقليمي.. السيسي يلتقي الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي