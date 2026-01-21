تراجع في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
كتب : أحمد الخطيب
سعر الدولار
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين 4 قروش و12 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 21-1-2026، بينما ارتفع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.33 جنيه للشراء، و47.43 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر: 47.34 جنيه للشراء، و47.44 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 47.33 جنيه للشراء، و47.43 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.34 جنيه للشراء، و47.44 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة: 47.32 جنيه للشراء، و47.42 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 47.33 جنيه للشراء، و47.43 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.33 جنيه للشراء، و47.43 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع..
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.