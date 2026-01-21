انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين 4 قروش و12 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 21-1-2026، بينما ارتفع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.33 جنيه للشراء، و47.43 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.34 جنيه للشراء، و47.44 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.33 جنيه للشراء، و47.43 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.34 جنيه للشراء، و47.44 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.32 جنيه للشراء، و47.42 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.33 جنيه للشراء، و47.43 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.33 جنيه للشراء، و47.43 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع..

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.