بعد قرار الإفراج عنه.. 10 صور للبلوجر محمد عبد العاطي بصحبة نجوم الفن

أنهى البلوجر محمد عبد العاطي إجراءات الإفراج عنه من نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، وكانت محكمة الاستئناف الاقتصادية قررت قبول استئنافه على حكم حبسه لمدة سنتين، في اتهامه ببث محتوى خادش للحياء العام، وقضت بتخفيف الحكم إلى الحبس لمدة 3 أشهر.

وفي هذا السياق، نعرض لكم 10 صور للبلوجر محمد عبد العاطي مع عدد من نجوم الفن من بينهم الفنان محمد شاهين والفنان زياد ظاظا والمخرج عمرو سلامة.

يذكر أن البلوجر محمد عبد العاطي تعرض لانتقادات واسعة بسبب استخدامه ألفاظًا وعبارات اعتبرها البعض خادشة للحياء أثناء تعليقه على بعض الظواهر الاجتماعية والسياسية.

كما وجهت إليه اتهامات بنشر محتوى مخل بالآداب العامة، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون.

