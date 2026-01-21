إعلان

بعد قرار الإفراج عنه.. 10 صور للبلوجر محمد عبد العاطي بصحبة نجوم الفن

كتب : نوران أسامة

03:07 م 21/01/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    البلوجر محمد عبد العاطي (6)
  • عرض 10 صورة
    البلوجر محمد عبد العاطي
  • عرض 10 صورة
    بوستر مسلسل برستيج
  • عرض 10 صورة
    محمد شاهين يطلب من جمهوره الدعاء لمحمد عبد الععاطي
  • عرض 10 صورة
    محمد عبد العاطي ضمن أبطال مسلسل برستيج
  • عرض 10 صورة
    البلوجر محمد عبد العاطي وزياد ظاظا
  • عرض 10 صورة
    محمد عبد العاطي والفنان محمد شاهين
  • عرض 10 صورة
    محمد عبد العاطي وعمرو سلامة
  • عرض 10 صورة
    البلوجر محمد عبد العاطي مع الفنان محمد شاهين وأصدقائه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أنهى البلوجر محمد عبد العاطي إجراءات الإفراج عنه من نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، وكانت محكمة الاستئناف الاقتصادية قررت قبول استئنافه على حكم حبسه لمدة سنتين، في اتهامه ببث محتوى خادش للحياء العام، وقضت بتخفيف الحكم إلى الحبس لمدة 3 أشهر.

وفي هذا السياق، نعرض لكم 10 صور للبلوجر محمد عبد العاطي مع عدد من نجوم الفن من بينهم الفنان محمد شاهين والفنان زياد ظاظا والمخرج عمرو سلامة.

يذكر أن البلوجر محمد عبد العاطي تعرض لانتقادات واسعة بسبب استخدامه ألفاظًا وعبارات اعتبرها البعض خادشة للحياء أثناء تعليقه على بعض الظواهر الاجتماعية والسياسية.

كما وجهت إليه اتهامات بنشر محتوى مخل بالآداب العامة، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون.

اقرأ أيضًا:

"حبا في مصر".. توفيق عكاشة يوجه دعوة لـ شيرين عبدالوهاب لمساندتها نفسيًا

عمرو عبدالعزيز في جنازة والدة نضال الشافعي (صور)

الصور الأولى من جنازة والدة الفنان نضال الشافعي

محمد عبد العاطي نجوم الفن بث محتوى خادش للحياء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

17 صورة مذهلة بالأبيض والأسود تحت الماء تكشف غموض المحيط
علوم

17 صورة مذهلة بالأبيض والأسود تحت الماء تكشف غموض المحيط

داخل المقابر.. أحمد السقا يقرأ القرآن في جنازة والدة نضال الشافعي
زووم

داخل المقابر.. أحمد السقا يقرأ القرآن في جنازة والدة نضال الشافعي
بحضور الوزير وأبوريدة.. اتحاد الكرة يعلن مؤتمرًا صحفيًا لحسام حسن غدًا
رياضة محلية

بحضور الوزير وأبوريدة.. اتحاد الكرة يعلن مؤتمرًا صحفيًا لحسام حسن غدًا
بقصة "حورية البحر".. مرشحة تايلاند لـ ملكة جمال الكون 2025 بإطلالة جريئة
الموضة

بقصة "حورية البحر".. مرشحة تايلاند لـ ملكة جمال الكون 2025 بإطلالة جريئة

ماتوا وهم ينتظرون الحلوى.. حكاية "عصافير الراهب" الثلاثة الذين غدر بهم
أخبار المحافظات

ماتوا وهم ينتظرون الحلوى.. حكاية "عصافير الراهب" الثلاثة الذين غدر بهم

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

النواب يقر تقسيط الضريبة العقارية .. وإسقاطها في حالات محددة
رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2026.. استعلم الآن
رسميًا.. إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
قفز 140 جنيهًا.. الذهب يحلق لأعلى مستوى تاريخي بمنتصف تعاملات اليوم
السيسي: مصر كانت وستظل عنصر استقرار في المنطقة
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام
السيسي: نعد أجيالًا قادرة على استيعاب التكنولوجيا والمشاركة في صناعتها
إشادة بدور مصر الإقليمي.. السيسي يلتقي الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي