الجيش السوداني يدرس مقترحا سعوديا أمريكيا جديدا للهدنة

كتب : مصراوي

03:13 م 21/01/2026

الجيش السوداني

وكالات

يناقش الجيش السوداني الأربعاء مقترحا سعوديا أمريكيا جديدا للهدنة وإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات، على ما أفاد مصدر حكومي وكالة فرانس برس.

وقال المصدر الحكومي "يعقد مجلس الأمن والدفاع (برئاسة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان) اليوم اجتماعا لمناقشة المبادرة السعودية الأميركية للهدنة الإنسانية وإعلان وقف إطلاق النار".

وقد فشلت الجهود الدبلوماسية خلال السنوات الثلاث الأخيرة في إنهاء الحرب أو التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين.

ورفض قائد الجيش في نوفمبر الماضي، مقترحا للهدنة قدمته الرباعية الدولية حول السودان التي تضم الولايات المتحدة والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر، معتبرا المقترح "غير مقبول" والرباعية "غير محايدة".

غير أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أكد لاحقا استعداده للتعاون مع واشنطن وناشد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التدخل لإنهاء الحرب.

واستضافت القاهرة الأسبوع الماضي، اجتماعا رفيع المستوى جمع الرباعية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي ودولا أخرى لمناقشة جهود السلام التي لم تحقق الكثير من التقدم.

واندلعت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتهجير أكثر من 11 مليونا ما تسبب في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم بحسب الأمم المتحدة.

الجيش السوداني الجيش السوداني يدرس مقترح سعودي إنهاء الحرب المستمرة بالسودان المبادرة السعودية الأميركية للهدنة

