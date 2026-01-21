إعلان

داخل المقابر.. أحمد السقا يقرأ القرآن في جنازة والدة نضال الشافعي

كتب : سهيلة أسامة

04:04 م 21/01/2026
    أحمد السقا في جنازة والدة الفنان نضال الشافعي
    أحمد السقا في جنازة والدة الفنان نضال الشافعي
    أحمد السقا في جنازة والدة الفنان نضال الشافعي

حضر الفنان أحمد السقا جنازة والدة الفنان نضال الشافعي، التي شيعت ظهر اليوم الأربعاء من مسجد آل بهجت بدريم لاند.

وظهر السقا وهو جالس بجوار المقابر يقرأ القرآن لوالدة نضال الشافعي على هاتفه.

وشُيع منذ قليل جثمان والدة الفنان نضال الشافعي إلى مثواها الأخير من مسجد آل بهجت بدريم لاند، على أن يتم الدفن بمقابر العائلة بطريق الواحات.

كما ظهر نضال الشافعي وهو يحمل نعش والدته، وكان من أبرز الحضور المخرج خالد جلال والفنان عمرو عبد العزيز.

