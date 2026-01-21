داخل المقابر.. أحمد السقا يقرأ القرآن في جنازة والدة نضال الشافعي

بعد قرار الإفراج عنه.. 10 صور للبلوجر محمد عبد العاطي بصحبة نجوم الفن

أبرزهن منى زكي وليلى علوي.. نجمات الفن يحتفلن بعيد ميلاد أنغام

"وسط الجليد".. رانيا منصور تنشر صور من رحلتها إلى تركيا

حضر الفنان أحمد السقا جنازة والدة الفنان نضال الشافعي، التي شيعت ظهر اليوم الأربعاء من مسجد آل بهجت بدريم لاند.

وظهر السقا وهو جالس بجوار المقابر يقرأ القرآن لوالدة نضال الشافعي على هاتفه.

وشُيع منذ قليل جثمان والدة الفنان نضال الشافعي إلى مثواها الأخير من مسجد آل بهجت بدريم لاند، على أن يتم الدفن بمقابر العائلة بطريق الواحات.

كما ظهر نضال الشافعي وهو يحمل نعش والدته، وكان من أبرز الحضور المخرج خالد جلال والفنان عمرو عبد العزيز.

اقرأ أيضًا:

بحضور خالد جلال.. 20 صورة من جنازة والدة الفنان نضال الشافعي

بعد الحجز على معاشه.. نجل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة يهاجم مصلحة الضرائب