ترامب: أمريكا المحرك الاقتصادي للكوكب وازدهارها يعني ازدهار العالم

كتب : مصراوي

04:00 م 21/01/2026

دونالد ترامب

مصراوي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المحرك الاقتصادي للكوكب، مشددًا على أن ازدهار أمريكا يعني ازدهار العالم بأسره.

وأوضح ترامب خلال كلمته في مؤتمر دافوس الاقتصادي: "ويُظهر التاريخ أنه عندما تسوء أمريكا، يسوء العالم بأسره. عندما نسقط، تتبعوننا للأسفل، وعندما نصعد، تتبعوننا إلى القمة".

كما نوّه ترامب إلى المخاطر التي تواجه العالم حاليًا، قائلًا: "بصراحة، تُدمَّر أجزاء كثيرة من عالمنا أمام أعيننا، والقادة لا يفهمون حتى ما يحدث—أما الذين يفهمون فيقومون بفعل شيء حيال ذلك".

وأشار الرئيس الأمريكي كذلك سياسات إدارته في مجال الطاقة والاقتصاد قائلًا: "بدلًا من إغلاق محطات الطاقة، نحن نقوم بفتحها، وبدلًا من بناء توربينات الرياح غير الفعّالة والخاسرة ماليًا، نحن نقوم بإزالتها وعدم الموافقة على أي جديدة. وبدلًا من تمكين البيروقراطيين، نحن نقوم بفصلهم—وهم يخرجون ويجدون وظائف في القطاع الخاص".

وخلال حديثه عن إنجازات إدارته، سلّط ترامب الضوء على عدة نقاط رئيسية، مؤكّدًا أن أمريكا عانت من "كابوس التضخم في عهد بايدن"، لكنه شدّد على أن البلاد لم تشهد هذا التقدم الاقتصادي في تاريخها مثل الآن. وأضاف: "أمريكا كانت بلدًا ميتًا، لكننا أعدناها للحياة الاقتصادية".

كما أشاد ترامب بما تحقق من نجاحات عملية وأمنية واقتصادية، مشيرًا إلى أنه حصل على 50 مليون برميل نفط من فنزويلا الأسبوع الماضي، وأن فترته الرئاسية الأولى كانت من الأنجح، مؤكدًا أيضًا: "قمنا بأكبر تخفيضات ضريبية في تاريخ أمريكا وأوقفنا سياسة الطاقة التي نفذتها إدارة بايدن".

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي أمريكا المحرك الاقتصادي للكوكب ازدهار أمريكا يعني ازدهار العالم مؤتمر دافوس الاقتصادي

