17 صورة مذهلة بالأبيض والأسود تحت الماء تكشف غموض المحيط

نشر موقع " 121clicks" مجموعة من الصور الفوتوغرافية الفائزة في مسابقة One Exposure Awards 2025 الخاصة بالتصوير تحت الماء بالأبيض والأسود، والتي أبرزت العمق والغموض والجمال الكامن في أعماق المحيط، بعيدا عن الألوان الزاهية والمشاهد الاستوائية التقليدية.

تركزت الصور الفائزة هذا العام على الحالة المزاجية للحظة، والحركة، والتباين، والملمس، لتجسد شعور الغمر بالمحيط وسحره الذي يفوق حجم الإنسان بدون الاعتماد على الألوان، تحكي كل فقاعة وظل وقصة بحد ذاتها، بحيث يشعر المشاهد وكأنه يشارك في اللحظة نفسها.

وفاز كريس جوج بالجائزة الذهبية عن صورته بعنوان "المياه المقدسة"، التي التقطها قبالة شاطئ كي لارغو، حيث يرقد تمثال المسيح تحت الماء على عمق يقارب 30 قدما، إذ التقط التمثال في اللحظة المثالية، بدون نباتات تغطيه، لتكون صورة تعكس توازن الطبيعة والزمن والهدوء.

أما الجائزة الفضية فكانت من نصيب خايمي بيرو عن صورته "الأخطبوط هيو"، التي تجسد لحظة تفاعل أخطبوط مع المحيط وكأنّه يمدّ ذراعيه للعناق، لحظة شاعرية وبسيطة في آن واحد.

وحازت جودي فريدياني على البرونزية عن لوحتها "الوجه أو الذيل"، التي تظهر ثلاثة دلافين من الحيتان الشمالية تشق طريقها عبر المياه الصافية، حيث يحوّل التباين بين الفضة والفحم هذه اللحظة إلى إيقاع بصري خالص.