قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أجزاء من القارة الأوروبية لا يمكن التعرف عليها حتى.

وأوضح ترامب في كلمته بمنتدى دافوس أمام مسؤولين أوروبيين: "يمكننا أن نختلف حول هذا الأمر، لكن لا مجال للنقاش، يعود الأصدقاء من أماكن مختلفة وهذا ليس من باب الإيجابية، بل من باب السلبية الشديدة".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن سياسات الهجرة والسياسة الاقتصادية في أوروبا أدت إلى عواقب كارثية، مقارنة بما وصفه بـ "المعجزة الاقتصادية" في الولايات المتحدة.

وقال: "أنا أحب أوروبا، وأريد أن أرى أوروبا تزدهر، لكنها لا تسير في الاتجاه الصحيح"، مشيراً إلى "زيادة الإنفاق الحكومي، والهجرة الجماعية غير المنضبطة، والواردات الأجنبية التي لا تنتهي".